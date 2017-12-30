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Menderes ve Bayındır orman yangınının izleri siliniyor

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 14:51 | Son Güncelleme 15 dakika önce

İZMİR, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İzmir'in Bayındır ve Menderes ilçelerindeki orman yangınlarının izlerini silmek için çalışmalarına devam ediyor. Yangından zarar gören alanlara toplam 1 milyon 350 bin fidan dikileceği bildirildi. Menderes ve Bayındır'da 230 bin fidan toprakla buluşturuldu.

İzmir'in Menderes ilçesinde 1 Temmuz 2017 tarihinde çıkan orman yangını güçlükle söndürüldü, 950 hektar alan zarar gördü. Yanan sahada orman teşkilatı arazi hazırlık çalışmalarına hemen başlayarak, 25 Kasım 2017 tarihinde ilk fidanı toprakla buluşturdu. Şimdiye kadar alana 160 bin fidan dikildi. Yanan bölgede toplam 750 bin fidanın toprakla buluşturulmasının planlandığı bildirildi. Yine İzmir'in Bayındır ilçesi Lütuflar Köyü yakınlarında 25 Temmuz 2017 tarihinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınında 750 hektarlık orman alanı zarar gördü. Yangından hemen sonra orman teşkilatı tarafından hasar tespit çalışmaları yapılıp, yanan ağaçların enkazlarını temizleme çalışmalarına başlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yanan alanda ilk fidan 25 Kasım 2017 tarihinde toprakla buluşturuldu. Bugüne kadar alana 70 bin adet fidan dikildi. Bölgeye toplamda 600 bin fidan dikileceği belirtildi.

Böylece Menderes ve Bayındır'da çıkan orman yangınında zarar gören sahalara toplam 1 milyon 350 bin adet fidan dikilecek. Ayvalık Cennet Koyu'nda meydana gelen orman yangınının izlerini silmek maksadıyla 15 Aralık 2017 tarihinde yangından zarar gören sahaya 10 bin 250 fıstıkçamı, 10 bin kızılçam, 6 bin 100 kara servi ve 7 bin yeni akasya olmak üzere toplamda 33 bin 350 fidan dikildi. İzmir Menderes ve Bayındır'da yaşanan yangınların bütün ülkeyi üzdüğünü vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şöyle dedi:

"Yanan ormanlık alanların bir metrekaresi bile farklı bir maksatla kullanılamaz. Söz konusu sahalarda meydana gelen yangınların izlerini silmek için harekete geçtik. Menderes ve Bayındır'da zarar gören alanları tekrar ağaçlandırıyoruz. Bu kapsamda sahaların hazırlanmasının ardından fidanları toprakla buluşturmaya başladık. Yanan alanlarda fidanlar yeniden yeşerecek."

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