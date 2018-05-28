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Menderes'in memleketinden ADD'ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 17:51 | Son Güncelleme

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesinin Muhtarı Demir: - "Menderes büyük bir devlet adamdır. 10 yıl boyunca bu memlekete hizmet etmiştir. Bu sözlerden dolayı Çakırbeyli halkı olarak üzüntü içerisindeyiz"

Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD), sosyal medya hesabından 27 Mayıs ile ilgili paylaşımına merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'ndeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Çakırbeyli Mahallesi'nin Muhtarı Mehmet Demir, paylaşımın yersiz olduğunu söyledi.

Paylaşımın kendilerini üzdüğünü aktaran Demir, "Atatürk herhalde bunu görmüş ve duymuş olsa o da bu sözden dolayı üzüntü duyardı. Çünkü rahmetli Adnan Menderes'i keşfeden Atatürk'tür. Menderes büyük bir devlet adamıdır. 10 yıl boyunca bu memlekete hizmet etmiştir. Bu sözlerden dolayı Çakırbeyli halkı olarak üzüntü içerisindeyiz." dedi.

Demir, şöyle konuştu:

"Keşke böyle bir paylaşım yapılmasaydı. Bu sözleri onaylamamız mümkün değil. 27 Mayıs bizim için kara bir gündür. Ama hala bu şekilde şeyler söyleniyor. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Çok lüzumsuz ve gereksiz bir açıklama olmuş. Demokrasinin ülkemizde yeşermesine ve büyümesine yardımcı olan demokrasi şehididir Menderes. Şimdi tutup da 27 Mayıs'a ilişkin böyle bir şeyin yapılması hiç uygun düşmemiştir."

Mahalle sakinlerinden Ziya Yılmaz da seçimle iktidara gelen bir iktidarı darbeyle indirmenin doğru olmadığını, Türkiye'nin darbelerle anılan bir ülke olmaması gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, ADD'nin darbeyi öven paylaşımını hala anlamakta zorlandığını belirterek, maksadı aşan bir durum olduğunu düşünmek istediğini söyledi.

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