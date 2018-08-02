Mendil satan çocuğun zabıta tarafından dövüldüğü iddiası

Bursa Valiliğinin, sosyal medyada "zabıta çocuk dövdü" başlığıyla paylaşılan videoyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada "zabıta çocuk dövdü" videosuyla paylaşılan haberle ilgili olarak, konunun incelenip araştırılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne talimat verildiği belirtildi.
Açıklamada, gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.
- "Konunun zabıtayla ilgisinin olmadığı görülüyor"
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise "Zabıta kelimesinin yalnızca olayı görüntüleyen kişiler tarafından dile getirilmesinin kötü algı oluşturmak amacı taşıdığı tahmin ediliyor." şeklindeki değerlendirme paylaşıldı.
Konunun Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle bir ilgisinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sosyal medyada ağlayan çocuk görüntüsü paylaşımı üzerinden Bursa'da bir zabıta memurunun çocuğu darbettiği iddia edildi. Hatta bu görüntüler üzerinden konunun tam olarak ne olduğu bile anlaşılmadan zabıtayı eleştiren çok sayıda paylaşım yapıldı. Ancak görüntüler dikkatle incelendiğinde konunun zabıtayla hiçbir ilgisinin olmadığı açıkça görülüyor. Söz konusu görüntüde ağlayan çocuğun anlatımlarında olayın zabıta tarafından yapıldığına dair bir ifade bulunmazken görüntüleri kaydeden kişinin sorduğu 'Seni zabıta mı dövdü?' sorusuna çocuk 'Arı soktu.' diye cevap veriyor. Görüntünün devamında çocuğun konuşmalarından pek bir şey anlaşılmazken zabıta kelimesi ise sadece görüntüyü kaydeden kişinin ağzından çıkıyor."
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