Menemen'de sağanak ve sel

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde etkili olan sağanak ve ardından oluşan sel, hasara yol açtı.

İlçenin Çukurköy Mahallesi'nde saat 15.00 sularında başlayan sağanağın ardından sel meydana geldi.

Köyden geçen dereler yağışın etkisiyle taşarken, sel suları araçları sürükledi, bazı evlerde ciddi hasar oluştu.

Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit, olayın yaşandığı bölgeye giderek kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel nedeniyle 10 araçta hasar meydana geldiğini, 3 evin oturulamaz durumda olduğunu, 3 evle ilgili kararın da ilgili mühendislerin vereceği rapor doğrultusunda verileceğini bildirdi.

Evsiz kalan ailelerden talep olması durumunda ilçedeki otellerden yer ayarlayacaklarını dile getiren Kaymakam Yiğit, "Ailelerimize köydeki akrabaları evlerini açmış durumda. Akrabalarının yanına yerleşmeyi tercih ediyorlar. Bir saatlik yağıştan kaynaklı sel meydana geldi. Tüm ekiplerimiz bölgede, hasar tespit çalışmamız da devam ediyor." diye konuştu.

Başta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olmak üzere, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Türk Kızılayının bölgeye ulaştığını bildiren Yiğit, selde tarım arazilerinin de zarar gördüğünü, küçükbaş ve büyükbaş hayvan teleflerinin olduğunu söyledi.

