HABER

Menemen'de selde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 13:34 | Son Güncelleme

KOCAOĞLU MAHALLEDE İNCELEME YAPTI İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, dün yaşanan selin ardından yardım çalışmalarının sürdüğü Menemen'in Çukurköy Mahallesi'ne gitti.

Menemen'de selde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı (2)

KOCAOĞLU MAHALLEDE İNCELEME YAPTI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, dün yaşanan selin ardından yardım çalışmalarının sürdüğü Menemen'in Çukurköy Mahallesi'ne gitti. Bölgede çalışan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden bilgi alan Başkan Kocaoğlu, iki aşamalı bir operasyon yürütüldüğünü belirterek, "Öncelikle acil olan konu, evleri hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi, bölgede yaşamın normale döndürülmesi. İkinci aşamada ise sorunun kaynağından çözülmesi ve bir daha yaşanmaması için gereken proje ve yatırımların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu iş için de hiç zaman kaybetmeden bugünden itibaren çalışmalara başlıyoruz" dedi. Başkan Kocaoğlu, köyün üzerinde geçen derenin bir daha aynı sorunu yaşatmaması için bir kuşaklama projesi hazırlanması gerektiğini belirterek İZSU bürokratlarının çalışmayı hemen başlatmasını istedi. Zarar gören veya yıkılan evlerin yenilenmesi için de hiç vakit kaybetmeden harekete geçilmesi talimatı veren Başkan Aziz Kocaoğlu, bu süreç tamamlanana kadar gereken desteğin verilmesini söyledi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Çukurköy'ün üst kısmından geçen Kolangerisi Deresi'ne ait yan kolun taşması sonucu oluşan heyelan ve selin çok sayıda ev ve araca hasar vermesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe koordinasyonunda İZSU ve İZBETON genel müdürlükleriyle, İtfaiye, Fen İşleri, Sosyal Hizmetler, Yerel Hizmetler dairelerinin yaklaşık 300 personeli ve çoğunluğu iş makinelerinden oluşan 83 araç buraya yönlendirildi. İlk etapta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Evleri basan sular tahliye edildi. Yol ve bahçelere sel sularıyla taşınan taş ve toprak yığınlarının temizlenmesi için iş makineleri devreye girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aşevinden gelen yemeklerin yanı sıra vatandaşlara, içme suyu, gıda kolileri ve temizlik malzemeleri de dağıtılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi selde eşyaları zarar gören vatandaşlara da sosyal yardımlar çerçevesinde destek olacak.

İZMİR, (DHA)
FOTOĞRAFLI

Menemen'de selde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı (2)Menemen'de selde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı (2)Menemen'de selde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı (2)Menemen'de selde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı (2)

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
KKTC'de 12 yaşındaki Sıla, denizde boğulduKKTC'de 12 yaşındaki Sıla, denizde boğuldu
Turkish Kargo ile Tahran'a 16 aylık 3 zürafa taşındıTurkish Kargo ile Tahran'a 16 aylık 3 zürafa taşındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

İlginizi Çekebilir

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öyle bir şey yaparken yakalandı ki!

Öyle bir şey yaparken yakalandı ki!

Ege Denizi'nde Türk kaptana ateş açıldı!

Ege Denizi'nde Türk kaptana ateş açıldı!

24 Haziran seçimleri öncesi başkentte operasyon!

24 Haziran seçimleri öncesi başkentte operasyon!

Pes dedirten savunma! 'Benim param ile sevgilisine araba aldı'

Pes dedirten savunma! 'Benim param ile sevgilisine araba aldı'

Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum

Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum

Aydoğan Vatandaş ABD'de ortaya çıktı!

Aydoğan Vatandaş ABD'de ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.