Menemen'de selde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı (2)

KOCAOĞLU MAHALLEDE İNCELEME YAPTI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, dün yaşanan selin ardından yardım çalışmalarının sürdüğü Menemen'in Çukurköy Mahallesi'ne gitti. Bölgede çalışan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden bilgi alan Başkan Kocaoğlu, iki aşamalı bir operasyon yürütüldüğünü belirterek, "Öncelikle acil olan konu, evleri hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi, bölgede yaşamın normale döndürülmesi. İkinci aşamada ise sorunun kaynağından çözülmesi ve bir daha yaşanmaması için gereken proje ve yatırımların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu iş için de hiç zaman kaybetmeden bugünden itibaren çalışmalara başlıyoruz" dedi. Başkan Kocaoğlu, köyün üzerinde geçen derenin bir daha aynı sorunu yaşatmaması için bir kuşaklama projesi hazırlanması gerektiğini belirterek İZSU bürokratlarının çalışmayı hemen başlatmasını istedi. Zarar gören veya yıkılan evlerin yenilenmesi için de hiç vakit kaybetmeden harekete geçilmesi talimatı veren Başkan Aziz Kocaoğlu, bu süreç tamamlanana kadar gereken desteğin verilmesini söyledi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Çukurköy'ün üst kısmından geçen Kolangerisi Deresi'ne ait yan kolun taşması sonucu oluşan heyelan ve selin çok sayıda ev ve araca hasar vermesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe koordinasyonunda İZSU ve İZBETON genel müdürlükleriyle, İtfaiye, Fen İşleri, Sosyal Hizmetler, Yerel Hizmetler dairelerinin yaklaşık 300 personeli ve çoğunluğu iş makinelerinden oluşan 83 araç buraya yönlendirildi. İlk etapta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Evleri basan sular tahliye edildi. Yol ve bahçelere sel sularıyla taşınan taş ve toprak yığınlarının temizlenmesi için iş makineleri devreye girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aşevinden gelen yemeklerin yanı sıra vatandaşlara, içme suyu, gıda kolileri ve temizlik malzemeleri de dağıtılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi selde eşyaları zarar gören vatandaşlara da sosyal yardımlar çerçevesinde destek olacak.
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