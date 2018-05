Menlik: Merdiven altı ürünlerden uzak durun

Her Ramazan’da olduğu gibi bu Ramazan öncesinde de, “Gıda fiyatları ne olacak, gıdaya zam yapılacak mı?” sorularının sorulduğuna vurgu yapan TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, Ramazan’ın, gerek beslenme düzenindeki değişiklikler, gerekse misafir ağırlamanın bir gelenek halinde devam ettiği zengin iftar sofraları dolayısıyla, gıda ve içecek alışverişlerinde de değişimlerin yaşandığı bir dönem olduğunu kaydetti. Menlik, “Sektör olarak Ramazan’a hazırız. Ramazan ayı ve sonrasında da Bayramda, tüketicilerimiz hiçbir gıdanın eksikliğini hissetmeyecek” dedi.

Bu tablo, gıda sektörünün üretici fiyatlarındaki artışı birebir ürün fiyatlarına yansıtmadığını, Ramazan’ı bir fırsat olarak görmediğini, ‘Ramazan fırsatçısı’ olmadığını ortaya koyuyor.”

“ARZ AÇIĞI OLAN ÜRÜNLERDE FİYATLAR KURDAN ETKİLENİYOR”

Gıda fiyatları için “o üründe arz açığı var mı, ithalatta dışa bağımlı mıyız?” bunlara da bakılması gerektiğini bildiren TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, kırmızı et ve bitkisel yağ örneklerini verdi. Menlik, şunları kaydetti:

“Ülkemizin kırmızı ette yıllık yaklaşık 250-300 ton üretim açığı var. Bu açığı kapatmak için de Et ve Süt Kurumu aracılığıyla canlı kasaplık hayvan ve et ithalatı yapılıyor. Her zaman söylüyoruz, kısa vadede sıkıntıyı aşmak için ithalat tamam, ancak orta ve uzun vadede bizim kendimize yeterli üretimi yapmamız lazım.

Nitekim Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, hayvan varlığını artırmak, buzağı ölümlerini en aza indirmek, yem bitkileri üretimini artırmak için çiftçimize önemli destekler veriyor. Bir yandan da şu anda iki market zincirinde vatandaşımıza ucuz et satışına devam ediyor. Zaten Sayın Bakan da, et fiyatlarında spekülasyona izin vermeyeceklerini söyledi.