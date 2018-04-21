Mentör eğitim programı sertifika töreni gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi ve Düzce Teknopark işbirliğiyle düzenlenen “Mentör Eğitim Programı Sertifika Töreni”, Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirildi.
Sertifika Törenine Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özkan Şahin, firma temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, sanayiyle öğrencileri ve akademisyenleri buluşturmanın önemine vurgu yaparak başta özel sektör kuruluşları olmak üzere tüm mentörlere Düzce Üniversitesi’ne sağladıkları katkılar için teşekkür etti. Startup Weekend, Sprint Health etkinliklerine ve Kuluçka Merkezindeki faaliyetlere destek olan mentörleri Düzce Üniversitesi’nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Rektör Çakar, bu işbirliklerini sürdürmeyi temenni ederek tüm katılımcılara başarılar diledi.
Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firma temsilcilerinin görüş ve düşüncelerini dile getirmesiyle devam eden Mentör Eğitim Programı Sertifika Töreninin sonunda, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
Mentörlük eğitimini tamamlayan Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin’de belgesini Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın elinden aldı.
Hakan Zengin, emeği geçen herkese çok teşekkür etti.
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