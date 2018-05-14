MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

Moda ve mücevher severlerin ortak buluşma adresi olan MER’S, efsanevi Kapalıçarşı mirasından ilham alarak, zamansız tasarımlarıyla zarafetin hikayesini anlatıyor.
MER’S, bünyesindeki değerli maden ustaları ile yarattığı kaliteli ve lüks işçiliğiyle dünyada adından söz ettirirken; Türkiye ve dünyaya da ulaşılabilir lüks takı konusunda öncülük ediyor. Marka, yeni nesil mücevher konseptiyle doğal ve yarı değerli taşları gümüşle buluşturarak, feminen gücü ortaya çıkarıyor.
Göz alıcı şıklık ve rafine yaratıcılık…
Sadece bir takı değil, aynı zamanda birer hikaye vadeden MER’S gümüş hem günlük hayatta hem de özel günlerinizde kullanabileceğiniz ürünlerle zevkinize ve kişisel özelliklerinize göre şekillendirebileceğiniz alternatifler sunuyor.
Doğanın her noktasından ilham alarak oluşan MER’S modelleri, modayı yansıtan davetkar tasarımlarıyla; birbirinden mutlaka bir farklılığı olan, bir başkasında görülmesi zor takı modası deneyimi yaşatıyor.
MER’S Hakkında:
Türkiye’nin taş, mücevher, gümüş ve değerli metal işçiliği konusunda asırlık deneyimiyle aile yadigarı mesleğin modern yüzü MER’S markasının temellileri Meral Tahincioğlu Peltekçi ve Aylin Tahincioğlu tarafından beş sene önce atıldı.
2015 yılı itibariyle yurtiçi ve yurtdışı satış kanallarını genişleten, İstanbul Modern özel koleksiyonuyla da adından söz ettiren MER’S; Türkiye’de Zorlu Center ve Palladium AVM’deki mağazalarının ardından, 2016 yılında Kahire’de de mağaza açtı. MER’S, kendi mağazalarının yanı sıra Harvey Nichols Dubai, Harvey Nichols Katar, Bloomingdale’s Kuveyt, Bloomingdale’s Dubai, Beymen Zorlu Center, Beymen İstinyepark, Beymen Nişantaşı, Beymen Akasya, Beymen Suadiye, Galeries Lafayette Istanbul, Akmerkez Fenix, Bodrum Informal’da ve ounass.com’da satılıyor. MER’S Mykonos’un en büyük marinası ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Yunanistan, İspanya, Fransa, İsviçre, Irak, Sudi Arabistan, Lübnan, İsrail, Katar, Amerika ve İngiltere’de de satış kanallarına sahip.
Daha fazla bilgi için www.mers.com.tr
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