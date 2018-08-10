Merada kaybolan Ali, termal kameralarla bulundu

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde merada otlanan hayvanlara bakmak için ayrıldığı eve dönmeyen Ali Karayoluk (13), jandarmanın aramasıyla pamuk tarlasında baygın halde bulundu. İlçe merkezine 45 kilometre mesafedeki Keş mahallesinde oturan Ali Karayolu, merada otlanan hayvanlara bakmak için ayrıldığı eve dönmeyince ailesi, jandarmaya haber verdi. Mahalle ve kırsal alanda küçük çocuğun bulunması için çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı İz Takip Köpek Timi ve Termal Kameralı Sky Ranger Done Timi de destek verdi. Arama tarama faaliyetlerini gece boyu sürdüren ekiplerin termal kameralarla taradığı arazide Ali Karayoluk'u pamuk tarlasında baygın halde bulundu. Ailesine teslim edilen çocuğun rahatsız olduğu ve zaman zaman bayıldığı belirtildi.
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