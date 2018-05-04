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  MERAL AKŞENER 100 BİN İMZA İÇİN ÜSKÜDAR İLÇE SEÇİM KURULUNDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 12:35 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza kampanyasına Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'ndan start verdi.

Haber: İstanbul DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza kampanyasına Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'ndan start verdi.
Akşener, saat 11.00 sıralarında seçim kurulu binasına geldi. Binadan çıkan Akşener burada toplanan partililere de kısa bir konuşma yaptı. Akşener, "100 bin imza için tek güvendiğimiz yer milletimizin iradesiydi" dedi.
Meral Akşener, "Bugün görülüyor ki bu güvenimiz son derece doğru. Allah'ın izniyle Ali kıran baş kesen devri sizlerin iradesiyle sona erecek" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorusu olduğunu belirten Akşener, "Kıbrıs’la ilgili yaptığın yanlış politikalar sonucunda Kıbrıs’ı verdin mi ? Buna müsaade etmeyeceğiz . Ayağınızı denk alın" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Akşener'in binaya gelişi
-Çıkışı
-Açıklamaları

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