Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, “Bütün yaşamım boyunca sayın Kılıçdaroğlu’nun altına imza attığı bu demokrasi mücadelesini unutmayacağım. Bu büyük demokrasi hamlesi karşısında saygıyla eğiliyorum. Ben sizin Meral ablanızım Siyasette ahte vefa çok önemlidir. Biz sizin bu yaptığını hiçbir zaman unutmayacağız. Tarih bizi değil sizi yazacak.” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Akşenir’in bu sözlerine karşılık Kayseri milletvekili Çetin Arık da “Tek adamı indirdiğimizde tarih hepimizi yazacak’ diye konuştu.

NASIL KARAR VERİLDİ?



Öte yandan Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen 15 CHP milletvekilinin istifa edip İYİ Parti’ye geçme manevrasının ayrıntıları da belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti kararını vermek için Cumartesi günü toplandı. Türkiye’nin beklediği karar için yapılan oylamada İYİ Parti seçime girebilir ve giremez diyen YSK üyelerinin oyları 5’e 5 eşit çıktı.

YSK’nın bir karara varamaması üzerine bekleme süresi uzadı ve siyasi kulisler gerilmeye başladı. MHP’nin Kızılcahamam’da toplanan MYK’sında Bahçeli’nin “Her koyun kendi bacağından asılır” sözleri AK Parti’de uyarı olarak algılanırken AK Partili Mustafa Elitaş’ın ‘bir sonraki seçimlere hazırlansınlar’ sözleri de dikkat çekti. Yaşananlarüzerine CHP harekete geçti ve İYİ Parti görüşmesi ile karar alınıp Pazar günü uygulamaya konuldu.