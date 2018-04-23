Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

Mesajında çocukların bayramını kutlayan Akşener, şunları kaydetti:

"Bu özel ve güzel günde, milli egemenliğimizi simgeleyen 23 Nisan bayram kutlamalarını, milletin elinden alıp okullara hapseden anlayışın, milletin egemenliğinin karşısına da kişisel saraylarının egemenliğini koyduğunu hatırlatmak istiyorum. Biz bu gerçeğin altını çizerek, ülkemizdeki tüm çocukların sağlıklı, çağın gereklerine uyumlu eğitimi alabilen, temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanabilen çocuklar olmaları için çalışıyoruz. Türkiye'nin mutluluğu çocuklarımızın mutluluğuna, Türkiye'nin gelişmesi çocuklarımızın gelişmesine bağlıdır. Ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu temel gerçeği unutmayalım diye 23 Nisan'ı hediye etmiştir."

"ÇOCUKLARA YÖNELİK SUÇLAR ARTMIŞTIR"



Mesajında, "Maalesef ülkemizde yaşanan kara tablodan, korku ikliminden en yüksek acı payı çocuklarımız almaktadır" diyen Akşener, şu ifadelere yer verdi:

"Adalet Bakanlığı verilerine göre, çocuklara yönelik suçlar, son 10 yılda 3 kat artmıştır. Bunların yüzde 70'i 11 yaşın altında. Yine çocuğa yönelik suçlarda ülkemiz 3'üncü sırada. TÜİK verilerine göre, ülkemizde işlenen suçların yarısı çocuklara karşı işleniyor. Birinci sırada İstanbul, ikinci sırada İzmir, üçüncü sırada Adana var. TBMM'de çocuk istismarını önleme yasası suçlulara ne ceza verileceğini, yani işlenmiş suçu cezalandırmak dışında önleyici bir çözüm içermemiştir. Üstelik, çocukları mağduriyetten koruyacak önemli kurumlardan biri olan rehberlik öğretmenliği, bu iktidar tarafından yönetmelikle işlevsiz hale getirilmiştir. Çocuğa karşı işlenen suçlar dışında, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu gibi suçlarda artış oranı son altı yıl için yüzde 80 civarındadır.