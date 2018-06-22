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MERAL AKŞENER BÜYÜKÇEKMECE'DE KONUŞTU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 23:39 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Büyükçekmece'de miting düzenledi.

İSTANBUL DHA
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Büyükçekmece'de miting düzenledi.
Buradaki konuşmasında, kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür eden Akşener, iyileştirilmiş bir parlamenter sistemi getireceklerini söyledi.
Akşener, eğitim sisteminde iyileştirmeler yapacaklarını yineleyerek, "Türkiye'nin kaynaklarının çarçur edildiği bir gerçektir. Doğru tespit ve teşhislerle doğru çözümlerin üretildiği bir anlayışın oylandığı ve karar verildiği bir seçimdir bu. Ya demokrasiden yana karar alınacak ya da tek kişinin iki dudağı arasına her şeyin sıkıştırıldığı, her gücün onun eline verildiği ve 'Padişahım çok yaşa.' demek zorunda kaldığımız bir sistem arasında karar vereceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.
Ekonomik kalkınma için her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacaklarını dile getiren Akşener, şöyle devam etti:
"Türkiye çiftçisini, tarımını ve sanayisini ayağa kaldırmak zorundadır. 'Kaynak nerede?' diyorlar. Kaynak çok. Gitti, Suriye'nin iç işlerine karıştı. 4 milyon Suriyeli ülkemizde mülteci. 150 milyar Türk lirası para harcandı. Yaşlılar için söylüyorum 150 katrilyon para harcanmış. Kaç tane fabrika, yol, köprü, tüp geçit demek? Hem de bedava geçilecek. Seçildiğimde ilk işim Suriye ile ilişkileri düzeltip Suriyeli kardeşlerimizin vatanlarında mutlu olmaları için memleketlerine göndermek olacaktır."
Akşener, ilçe mitinglerinin yayımlanması için 10 ilçede izin alarak dev ekranlar kurdurduklarını belirterek, Arnavutköy'de kendilerini engellemeye çalıştıklarını savundu.

Görüntü Dökümü:
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Akşener'in açıklamaları

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