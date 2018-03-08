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Meral Akşener'den Emine Erdoğan'a olay çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 15:03 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet edecek tek bir yer kaldığını belirterek, "O da Emine Erdoğan hanımefendinin kendisidir. Hanımefendiden istirhamımız eşleri beyefendiye 'biraz da evde oturmasını' söylemesidir" dedi.

Meral Akşener'den Emine Erdoğan'a olay çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kaleme aldığı ve kadın sivil toplum kuruluşlarına gönderdiği mektubu kadın gazetecilerle paylaştı. İYİ Parti Genel Merkezi'nde kadın gazetecilerle bir araya gelen Akşener, STK'lara gönderdiği mektubu okudu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Akşener mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"…Ülkemizdeki mevcut koşullar, kadına, çocuğa dair sorunların çözülmesi şöyle dursun giderek derinleşmesine neden olmaktadır. Kadına ve onun temsil ettiği tüm alanlara dair çözümler asla ve kat'a kadınla empati kurmayan, kuramayan, buna niyetli de olmayan bir yönetim anlayışla çözülemez. Bu gerçeğin sizler de farkındasınız. Biz kadınların hep birlikte olarak korku duvarını yıkmaktan başka çaremiz bulunmamaktadır.

'EMPATİ YOKSUNU CUMHURBAŞKANI VAR'

Sizler de çok iyi bilmektesiniz ki, bugün ülkemizde kontrol dışı, denetlenemez, empati yoksunu bir cumhurbaşkanı vardır. O Cumhurbaşkanı, çocuklarımızın eğitim durumundan, bir kısmının uğradığı tacize, kadınlarımızın yaşadığı şiddet ve cinayetlerden, çalışma koşullarına kadar her duruma, sadece ve sadece kendi gücüne hizmet edecek bir çerçeveden bakmaktadır.

Çünkü, o Cumhurbaşkanı kadınların ve çocukların sorunlarına odaklanamayacak kadar kendisine odaklanmış durumdadır. O Cumhurbaşkanı ihtiras tramvayına binmiştir. Başkanlık ihtirası, insanlara insan gibi bakmasını engellemekte, sadece oy sayısı gibi görmesine yol açmaktadır. Kendisi için, başkanlık uğrunda feda edilemez bir şey yoktur.

Bugün ülkemizde, ihtiras ağına düşmüş Cumhurbaşkanını şikayet edecek, kontrol edebilecek tek bir yer kalmıştır, o da Emine Erdoğan hanımefendinin kendisidir. Hanımefendiden istirhamımız eşleri beyefendiye 'biraz da evde oturmasını' söylemesidir.

Türkiye'yi bu ihtiras ağından kurtaracaksa kadınlar kurtaracaktır…"

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Meral Akşener emine erdoğan erdoğan

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Okuyucu Yorumları 85 yorum
Bu Abla Siyasetçimi Provokatörmü belli değil Yalanlarınızıda Balonlarınızda 2019 da Patlatıcaz az sabırlı olun
@palermo544 He He. Siz bu saatten sonra anca konfeti patlatırsınız
@ncam seçim gecesi için düşünülebilir Allah söyletti seni ))
ne yalanmış bir söylesene ??? aksener in 1 kongresini baştan sona izle sonra nerde yalan söylemiş yaz bana..yalana inananlar cehenneme bilet aldı necmettin erbakan in akp ye oy vermek demek..dediği gibi
patlayacağınız kesin,hesap vakti geliyor.
meydan senin gibi fetöcüleremi kalacak senin gibilerinine bu ülke tansu çillere bırakıldıgı gibi bırakılmayacak
AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU ÜLKEYİ BU ANLAMAZ ARAPÇILARDAN KURTARACAK YEGANE 2 İSİMDİR. ALLAH YARDIMCILARI OLSUN.
@bizedogrugerekli_2017 zoddirik neyin kafasını taşıyosun. ne içtin dün gece.. yegane 2 isimmiş. hadi oradan.biri 80 yaşında diğeri fötö bunlarmı kurtaracak ülkeyi dalgavuk.....
@bizedogrugerekli_2017 NİKAHLARINI DA KIYIN BU İŞ BİTSİN.
@bizedogrugerekli_2017 ya fetoculardan yada akıllı solculardan sınız diye düşünüyorum
ah meral vah meral kendin söyleyip kendin oynuyosun çok üzülüyorum sana hayır kaalede almıyor kimse neyi zorluyorsun
@a.erhanpolat kadin hakli kimin parasiyla geziniyor tabiki bizim ölmeden türk halkindan helallik almalilar
@cosansel_54 safmısın adam ülke adına geziyor durmuyor çalışıyor günde 4 5 saat anca uyuyor boş boş konuşmayı seviyosunuz meralde evinde çamaşır bulaşık yıkasın madem
@a.erhanpolat yarum yaparak..en azından sen kale almışsın yaa!!.. aklınca kara propaganda yapmaya çalışıyorsun..uyanık..adamlık güçlünün arkasına sıgınıp karşıdakine taş atmakla deildir.. akp de mhp de chp ve diger irili ufaklı partiler bu ülkenin çatısını oluştuan cumhuriyet ve demokrasinin direkleridir..hepsi bu ülkenin güzel gelecegi için çalışmaktadırlar..birisinin eline bir keser alıp diregi yontmakla onu yıkmaya çalışmak, kendine bir şey kazandırmaz aksine cumhuriyet. ayakta tutan bir direge zarar vermiş olur...
@unutursun_sende man cılarda inecek var.????????????????????????????
Peki Erdoğan’da derse senin eşine bırak bu işleri evde Çamaşırını bulaşığını yıka evini temizle derse diye bir cevap verirse ne olacak böyle saçma sapan siyasi laflar olmaz herkes kendi işine bakacak
@bulenthakbilen O ATATÜRKÜ ANLAMAMAK demek mal deyince kızıyorsunuz.?
@anik55 ya herşeyde Atatürk’ü kullanmayOn biraz kendiniz bişeyler üretim artık Atatürk öldü yaşamıyor yolundan gidin kabız olsanız bunlar yaptı Atatürk diyecek kadar malsınız sizler Atatürkçü değil Atatürkçü düşmanları embesilersiniz
kadın var kadın var. emine erdoğanı kenğdinle karıştırma . biz daha unutmadık kocanı milletin içinde edpsizce aşşalamanı kadın dedğin önce edepli olacak..
@mehmet_1986_trdco SEN BİLMİYON GİT KUMDA OYNA AKEPELİ
kimse senin kadar edepsiz olmaz ama
VAY VAY....FASÜLYEDEN NİMETE BAK...AZ KALDI ÇOK YAKINDA TARİHİN PARTİ ÇÖPLÜĞÜNE DOĞRU....
Birileride sana evde otur derse ne diyecen
@s2005k dedilerya daha önce ak partililer senin haberin yok galiba, şimdi de bu kadına da söz söyleme hakkı doğmuş bence
çağımızın tomrisi gelecek, kutuplaşma bitecek, ayrışma son bulacak, bütün dünya türk olacak, şamanizm resmi din olacak, her mahalleye bir meyhane acılacak, tekelde büyük indirim yapılacak, tomrisin papaganları neredesiniz :D
seni biz kime şikayet edelim peki akşener saçmalamışsın iyice
2019 da kim patlayacak görecez,valla ölümüne çalışıyoruz iyi partiye..
Bu Maralı bu kadar ön plana çıkarmaya çalışmanızın sebebini anlayamamakla birlikte bundan da bir cacık olmayacağını 2019 da anlayacaksınız.
@bakkur CACIK OLUPTA SENIN GIBI KOYUNA YEMM OLACAKKK
PEKİ O ZAMAN DEMEZLER Mİ Kİ SİZE GİT EVİNDE KOCANA KARILIK YAP HE !!
Çok doğru bir teşhis ve tespit....
Sevgili mynetçiler...siz MHP ve MHP kökenlileri hiç sevmezdiniz. Bakıyoruz devamlı bir pohpohlamalar ve methiyeler düzmeler...hayırdır...bu Meral Akşener 'e baya bir ümit besleyecek durumdasınız. Komikmisiniz nesiniz? daha bu haberlerinizle ilgili yorumda bile bulunmayacagız. Cem Uzan gibi %3-4 bir oy alır...sonrasında toprak atın üstüne....Meral Akşener fantezileri ile yaşayanlar....şimdilik hayallerinizin tatlılıgında mutluluklar...
cem uzan 3 4 aldı diyorsan..aynı dünyada yaşamıyorum seninle..benim dünyamda 9.5 aldı
Merak Akşener'in konuşmasını çok beğendim. Tebessüm etmemek elde değil:)
Hangi emirleri yerine getiriyorsunuz kim bilir :)) Çok da fifi konuşun durun. Ne olacak ne ? Sizden cacık olmaz.
15 temmuzun hayali başbakanı sen boş insansın halk nazarında senin kıymeti harbiyen yok seni anca düne kadar eleştirenler piyon olarak kullanıyor ben diyorumki sen fetönün asenasısın sen fetöcüsün ispat etmeme gerek yok zaten 15 temmuzdan önceki söylemlerin bunun ispatı yurtta sul cihanda sul aşığı meral hanım
SAYGISIZLIĞA GEREK YOK..SİYASİ AHLAK OLMAYAN SİYASETÇİNİN HALKINA HİÇ SAYGISI OLMAZ...VATANDAŞ SENİ MAKAMA GETİREREK KUMAR OYNAMAZ..
mynet kaç para aldınız meral hanımdan pof pooof lamak için ???????????
meral hanima oy vermek bir vatan borcudur beyler.
Senden siyasetçi olmaz Provokatör olabilir Siyaset anlayışında ortada...Emine Hanıma rica etmiş te bilmem ne sıyırdı İYİ ce Sen onu bunu boşver! "ESED le görüşün anlaşın" diyordun Bak Biz sana evinde oturda Hamur aç demiyoz Hadi Gitde ESED le görüş
Sen otur demesi kalkta o koltuğa ben geçeyim demek haaahuhahahaaa temel fıkrası gibi.
hayyy agzina saglik..ya sadece bir gün evinde otur tv ye cikma ya sadece 1 gün.ya sadece 1 gün sus allah aşkina sus....
ebora_1975 15 senedir hergün ekrana çıkan CB zatına da söyle bıktık senelerdir onu görmeye kanal değiş bizim gibi geçer.
Ucuz siyaset. Yıl 2018 yapılan seviyesiz siyasete bak.
Kendini bu erkek zannediyor galiba birileri kadın olduğunu hatırlatsın
birde suriye de, fetö de, abd de, israil de yahu. SENİN NİYETİNİ HERKES ANLADI ZATEN.
bence sen evde otur külhanbeyi..
kadın kadınlıgını bıolmesı lazım senın kocanı azarladıgın gıbımı azarlasın erdeganı neyın kafasındasın adam gece guncuz çalişıyo sen evınde otur dıyosun demnek sen evden yonetecen ulkeyı vah vahh
bir muhalefet düşünün iktidara ev de oturun diye çağrıda bulunuyor.. bu ne acziyettir. onun için bu memlekette muhalefet yok deniliyor...
zaten şimdiye kadar evde oturan lider bozuntularının yüzünden geri kaldık.saçmalama meral asıl senin evde oturman daha mantıklı.siyaset yetenek ister.sende de o yok.ya şimdi eve gidersin yada 2019 seçimlerinde seni sürekli eve gönderecekler
Cumhurbaşkanımız yıllardır vatan millet için yollar kat etti ve etmeye de devam ediyor.millet senin demeçlerini, verdiğin tarihleri ve sloganı unutmadı asla da unutmayacak. bence sen cumhurbaşkanımıza laf atacağına , abd ye git ve geri gelme. bilmem açık mı?
meral hanım diyeyim sana bu güzel kadınlar gününde yaptığın konuşmalar hiçbir kadının dahi ağzına almayaçak lafları söylemende hatalı ve kusurlu bir kadın olduğun burdan belli oluyor meral hanım sen bir kadın olarak öyle konuştğuna göre kocan varsa bilmem görmedim duymadım sesini bile çikarmadığına göre senden bayağı korkan bir kocan var buda belli oluyor bur,dan. bir yabancı erkeğe sen böyle dersen eşine ne yapacağını söylersen demekki sende bir şey olmaz ama seni niye bu kadar siyasetci yaptılar bende anlamadım. bende eşine sesleniyorum sayın zat meral hanımı biraz evde oturturmusun sakin ol
kıskandınmı meRal
Allah allah mynetde bu gün meral akşener muhaliflerinin yorumlarını yayınlamış
iyice sapıttı. Allah ıslah etsin.
çok doğru..
Erdoğanda seni kocana şikayet ederse ne olacak?siyasetinde içine ettiniz..
yada er işi dir bu elin hamuruyla bu işlere karışma
bi ara bi kaset korkusu yaşamıştı acaba neydi o kaset
zafer_talha_1980 sizin fetö nün malum yakın olduğu iktidardaki siyasilere yaranmak için kurduğu kaset komlolarımı diyorsun)
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