Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Medipol Başakşehir'i sahasında ağırlayan Galatasaray, rakibini 2 golle geçerek ligin zirvesine oturdu.

Dev derbi sonrası twitter hesabından ilginç bir paylaşım yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Galatasaray'ın zaferine siyasi bir yorum getirdi.

"GALATASARAY 2 - 0 RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Akşener, bir cümlelik tweetinde "Galatasaray 2 - 0 Recep Tayyip Erdoğan" diyerek, dün gerçekleşen AK Parti Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında Başakşehirlilere "stadı doldurun" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulundu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başakşehir kongresinde Başakşehir'in tıpkı futbolda olduğu gibi, siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını beklediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

Fakat kusura bakmayın Başakşehir Stadı'nın tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri Başakşehir gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz ya tribünlerin dolması lazım. Bunu halletmeniz lazım. Bu alanlarda olmadığımız sürece siyasette de zayıfsınız. Bunları halletmek lazım. Onun için kalkıp sadece belli şeyleri seyredelim derseniz olmaz. Bu alanlarda, meydanlarda, her yerde AK Parti'nin gençliği kendisini gösterecek. Futbolunda da, baskette de, yüzmesinde de her yerde gösterecek. Eğer bizim gençliğimiz sporun bu dallarında bulunmaz, 'sadece kendine has bazı alanlarda bulunayım, yeter' diyorsa, o zaman bu ülkede millet kavramının içerisinde o işlevde yokuz demektir.