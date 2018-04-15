HABER

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 21:33 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in Galatasaray'a 2-0 yenildiği maç sonrası tweet atan Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Başakşehirlilere söylediği "maçta stadı doldurun" tavsiyesine gönderme yaparak "Galatasaray 2 - 0 Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Medipol Başakşehir'i sahasında ağırlayan Galatasaray, rakibini 2 golle geçerek ligin zirvesine oturdu.
Dev derbi sonrası twitter hesabından ilginç bir paylaşım yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Galatasaray'ın zaferine siyasi bir yorum getirdi.

"GALATASARAY 2 - 0 RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Akşener, bir cümlelik tweetinde "Galatasaray 2 - 0 Recep Tayyip Erdoğan" diyerek, dün gerçekleşen AK Parti Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında Başakşehirlilere "stadı doldurun" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulundu.

aksener-mac

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başakşehir kongresinde Başakşehir'in tıpkı futbolda olduğu gibi, siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını beklediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

Fakat kusura bakmayın Başakşehir Stadı'nın tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri Başakşehir gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz ya tribünlerin dolması lazım. Bunu halletmeniz lazım. Bu alanlarda olmadığımız sürece siyasette de zayıfsınız. Bunları halletmek lazım. Onun için kalkıp sadece belli şeyleri seyredelim derseniz olmaz. Bu alanlarda, meydanlarda, her yerde AK Parti'nin gençliği kendisini gösterecek. Futbolunda da, baskette de, yüzmesinde de her yerde gösterecek. Eğer bizim gençliğimiz sporun bu dallarında bulunmaz, 'sadece kendine has bazı alanlarda bulunayım, yeter' diyorsa, o zaman bu ülkede millet kavramının içerisinde o işlevde yokuz demektir.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!
Trump'tan yeni Suriye tweetiTrump'tan yeni Suriye tweeti
Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı! Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener cumhurbaşkanı erdoğan Galatasaray Başakşehir Tweet derbi

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!

Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.