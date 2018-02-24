Meral Akşener'den 'Nurettin Yıldız' çıkışı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, yorgan ve asansörde halvet fetvasıyla gündeme gelen Nurettin Yıldız için "Adeta fantezilerini gerçekleştirmek için fetva veriyor” dedi.
Vatan gazetesinden Murat Çelik'in aktardığına göre önceki akşam Ankara’da katıldığı özel bir davette konuşan Akşener şunları söyledi:
"- İki adamın ayrı ayrı tecavüz ettiği bir kediyi evine almış bir insanım ben. Maalesef ‘benim sapığım senin sapığın’ anlayışı var bugün. Dezavantajlı gruplarla ilgili bir bakış açısına ihtiyaç var Türkiye’de.
'DİN ADAMI KİSVESİ ALTINDA...'
Türkiye bilerek vasatlaştırılıyor. Eğimde, kültürde, her konuda...
Din adamı Nurettin Yıldız, yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalması neticesinde İslam’a göre "halvet" şartlarının oluşacağı yönünde bir fetva vermiş; yatakta ise yorgan ve yastığın tahrik edebileceğini savunmuştu.
Afrin'den sıcak görüntüler! TSK, sivil varken teröristleri vurmadı
İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürü açıkladı
Evine aldığı evsiz adam başına bela oldu!
AK Parti-MHP arasında ilk kriz!
Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı
Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor
Kreşteki dayak skandalının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kuzey Kore için şok iddia! 'Ponpon kızlar seks kölesi olarak kullanılıyor'
BM Güvenlik Kurulu, Suriye'de ateşkes tasarısı 3. kez erteledi
Göbek deliği için servet harcıyorlar
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor: WhatsApp grubu olanlar dikkat!
Okuyucu Yorumları 4 yorum