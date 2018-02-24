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Meral Akşener'den 'Nurettin Yıldız' çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 14:25 | Son Güncelleme

Meral Akşener, yorgan ve asansörde halvet fetvasıyla gündeme gelen Nurettin Yıldız için "Adeta fantezilerini gerçekleştirmek için fetva veriyor” dedi.

Meral Akşener'den 'Nurettin Yıldız' çıkışı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, yorgan ve asansörde halvet fetvasıyla gündeme gelen Nurettin Yıldız için "Adeta fantezilerini gerçekleştirmek için fetva veriyor” dedi.

Vatan gazetesinden Murat Çelik'in aktardığına göre önceki akşam Ankara’da katıldığı özel bir davette konuşan Akşener şunları söyledi:

"- İki adamın ayrı ayrı tecavüz ettiği bir kediyi evine almış bir insanım ben. Maalesef ‘benim sapığım senin sapığın’ anlayışı var bugün. Dezavantajlı gruplarla ilgili bir bakış açısına ihtiyaç var Türkiye’de.

  • Bakın ben o kediyi aldım, Foça Belediyesi MOBESE kameraları takıyor. Bu uygulama mesela çocuk parklarına da olabilir.
  • Şimdi size soruyorum. Bırakın 9’u, 12’yi… Kız çocuğu olanlara soruyorum… Kızınızın, 18 yaşında bile evlenmesini kabul eder misiniz?

'DİN ADAMI KİSVESİ ALTINDA...'

  • Din adamı kisvesi altında 24 saat cinsellik konusunda fetva verenler var. Bazı adamlar adeta fantezilerini gerçekleştirmek için fetva veriyor.

  • Türkiye bilerek vasatlaştırılıyor. Eğimde, kültürde, her konuda...

    • Bütün bu tartışmalarla hem kadın değersizleştiriliyor hem de Türkiye asıl konuşması gerekenleri, başka önemli konuları konuşamıyor. Bunları konuşmaktan, dış politikayı konuşamıyoruz. Irak’ı, Suriye’yi, ABD ile ilişkileri konuşamıyoruz."

Din adamı Nurettin Yıldız, yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalması neticesinde İslam’a göre "halvet" şartlarının oluşacağı yönünde bir fetva vermiş; yatakta ise yorgan ve yastığın tahrik edebileceğini savunmuştu.

Tepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözlerTepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözler
Olay yaratacak fetva!Olay yaratacak fetva!
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Meral Akşener nurettin yıldız

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Türkiye neyle uğraşıyor bu kadının derdi gündemde kalmak. Kalkda Suriye, pkk, fetö, israil kudüs, avrupa birliği, amerika, afrikada neler oluyor diye iki kelime et yahu.
Bu adamı dikkate almayın kendisine kıymet veriliyor zannedecek
cahil yaratık birde ülke yönetmek istiyor
Bu adamın söylediği her şeyi anlamaya çalıştım da bu yorgan ve yastık meselesine bir türlü anlam bulamadım? Ya şimdi yorgan ve yastığa hallenirsin diye yorgansız yastıksız mı yatmalıyız? Bu sefer kendimizi göreceğiz kişi kendine de mi hallenebilir o zaman? Ya contayı sıyırmadan biri yorgan ve yastık meselesini lütfen anlatsın ne anlama geliyor
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