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Meral Akşener'den sert soru: Dost muyuz düşman mıyız, cevap ver!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 16:34 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kastamonu'da yaptığı açılışta dış politikaya değinerek "AK Partinin Genel Başkanına soruyorum. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile dost muyuz, düşman mıyız kardeşim cevap ver. Amerika ile ilişkilerimiz bu millet tarafından bilinmesine ihtiyacımız var." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin dış politikasını eleştirerek, Sayın Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye dost mudur düşman mıdır dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılışı için Kastamonu'ya geldi. Akşener açılış öncesi Alparslan Türkeş parkında toplanan kalabalığa seslendi.

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'BİZ ABD İLE DOSTMUYUZ, DÜŞMANMIYIZ'

Konuşmasında dış politikaya değinen Akşener, Suriye'de yaşanan iç karışıklığın Türkiye'ye yaramadığını söyledi. Suriye'de bugün Amerika, Rusya ve İran'ın bulunduğunu kaydeden Akşener, Suriye'de Esad'ın yanında İran, Rusya var. PYD ya da YPG denen PKK'nın Suriye kolunun yanında da Amerika var. Şimdi tekrar soruyorum, bugün vaaz veren muhteremlere. Özellikle saray koalisyonun mensuplarına, yöneticilerine soruyorum. AK Partinin Genel Başkanına soruyorum. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile dost muyuz, düşman mıyız kardeşim cevap ver. Amerika ile ilişkilerimiz bu millet tarafından bilinmesine ihtiyacımız var. Sayın Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye dost mudur düşman mıdır Bu cevabı vermelisin, vereceksin dedi.

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'KÜRECEK'İ, İNCİRLİĞİ NEDEN KAPATMIYORSUN'

Konuşmasında, 'Eğer dostsak o zaman Suriye ve İran ile beraber Esad rejimine karşı mıyız yanın damıyız' bu soruya cevap ver' diyen Akşener, şöyle konuştu Eğer Amerika ile düşman isek o zaman Kürecik ile İncirliği neden kapatmıyorsun kardeşim. Bu ülkenin itibarını iki paralık etmeye kimsenin hakkı yok. Sizi önüne gelen aldattı ama bunun bedelini hep bu millet ödedi. Rusya ile dost musun düşman mısın bunun cevabını ver. Yeminle söylüyorum böyle bir dış politika olamaz. Bunun bedelini biz hep beraber ödeyeceğiz. Bu garibanın milletin evlatları ödeyecek. Mehmetçik sizin stratejik çukura düşürdüğünüz Türkiye'yi canı pahasına çıkarıp geri getiriyor. Siz bozdunuz onlar silah zoruyla düzeltiyorlar. Aynı şekilde 15 Temmuz'da bu millet bu değerli aziz Türk Milleti köprüden devleti toplayıp getirdiği gibi siz dağıtıyorsunuz, millet topluyor Akşener konuşmasının ardından partisinin il binasının açılışını gerçekleştirdi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
sen anlamadınmı halen dostmuyuz düşmanmıyız sen kafanı yorma bu millet kimin düşman kimin dost olduğunu biliyor sandıktada cevabını verecek..kaldıki hani demiştiya birisi... mesele ağaç meselesi değil anlamadınızmı daha..millet iyi anladı . bu millet sizi iyi tartar merak etme sen kafanı yorma
iyi parti adına tomris chp nin kucagından bildiriyor.
Doğru bir soru. Dost muyuz düşman mı ? Dostsak gereği yapılmalı, düşmansak İncirlik ve Küreciğin hala işi ne ?
Sayın AKŞENER ..ne olduğumuz hiç bir alanda belli değil ki bu konuda da belli olsun...
görmüyormusun sayın maral hanım dost mu düşmanmıyız
savaşın ortasındayız bazıları işi gücü bırakms Reis e saldırıyor kahpe kahpeligini yapacak elbette ama bunlar Kahpeligin Kitabını Yazıyor
kurtar bizi trollerden meral abla. ..
ALLAH RAZI OLSUN MERAL HANIM .TÜRK SİYASETİ İLK KEZ BU KADAR MERT BİR LİDERLE KARŞILAŞTI. ŞİMDİ ARAPSEVERLER BİTTİ. VATANSEVERLER GELİYOR .
ÖNCE SEN CEVAP VER DOST MUSUN DÜSMAN MISIN?
senin me mal olduğun belli değil bu bi gerçek
Meral hanım doğru söylüyor.
içişleri bakanlıgı yaptın şu anda bir partinin genel başkanlıgını yapıyorsun daha amerikanın dostmu düşmanmı oldugunu bilmiyorsun birde bu ülkeyi yönetmeye kalkıyorsun bu iş nasıl olacak sana nediye oy verelim dostunu düşmanını bilmeyen ne kadar yöneticilik yapar biri bana izah ederse sevinirim
geri zekalı dangalak kadın, bir ilkokul öğrencisi bile anladı dost mu düşman mı olduğumuzu, bunca yıldır siyasetin içindesin, hâlâ anlayamadın mı ! bunu akp genel başkanı en uygun ve en anlaşılır biçimde ortaya koydu ve koyuyor ! sen kimin hesabına çalışıyorsun, amerika'nın mı ! amerika gırtlağımıza basıyor, düşmanımızı destekliyor. sen bu soruyu abd'ye sor, "türkiye ile dost musunuz düşman mısınız bilelim ?" diye, ama sıkar biraz yoksa siyasi hayatını bitirir abd. sen lider olacaksın da türkiye'yi yöneteceksin öyle mi ! bu ülke sana kaldıysa, yazık ! aptal siyasetçi ! şu meydan okumalara bak!
bu soruyu ABD ye sormalısın.o silahları neden yığdın demelisin.basit yalın ufuksuz kadın gelince yapacağın ilk iş milletin sarayını okul yapacak.kendisi de evde oturacakmış.ne kadar basitsin. ufuksuzsun.
meral hanım sözünü esirgemeyen delikanlı abla :)
keşke bu kadın gibi iki üç lider daha çıksa sağdan! yeminle söylüyorum koltuk için partisini satan genel başkanlığı bırakan seçmenine ihanet eden çoğu erkekten daha delikanlı çıktı. kendine dava adamı diyen çoğu adam madammış madam bildiklerimizde adammış.
biz biliyoruz da asıl sen TÜRK e dostmusun düşmanmısın fetocumusun değilmisin
off yaaa..yine mi sen? boş teneke ses çıkarıyor...dost muyuz düşman mı sen daha iyi biliyorsun..rant devşirmeye uğraşma boşuna millet yutmazzz...asıl sorulması gereken sizleri piyasaya kim sürdü..sahibiniz kim..millet olmadığı belli de..
duruma göre hareketmi etcen
sonuna kadar haklısın. nedesen hAKLISIN.. ekonomi çöktü. ahlaksızlık diz boyu ayyuka çıktı. bankalar artık gayrimenkuller diye site açmış. benim ilçemin yuzde 70 i bankalara geçmiş.
Bu soruyu Abd'ye sorman gerekmiyor mu?
senin gibileri besleyen abd ile asla dost değiliz sadece natoda müttefikiz fetöcülerin hepsinin gelene kadarda operasyonlar sürecek bunuda bir yerine yaz
sen bir söyle abd ile dostmusun düşmanmısın devletler çıkarlarını korur dostluk düşmanlığı olmaz sen bir söylede ona göre millet kararını versin
Sen o soruyu sınırlarımızda terör örgütünü besleyen, eğiten, silahlandırıp yardım eden ABD'ye sor. Dost ülke dediğin dost saydığı ülkenin düşmanlarına yardım etmez.
eee ne yani düşmanız dese ne olacak hükümetin yanındamı olacaksın ne demek istiyorsun ağzındaki baklayı çıkar, sen kimin yanındasın onu söyle, sana göre amerika bize dostmu düşmanmı
halki sadece kiskirtan ve ak partiye saldirmaktan baska elinde bir malzemesi olmayan bu tip siyasetcilere akli basinda kimse inanmaz. halkin daha iyi yasayabilmesi icin ne vaad ediyor ne gibi projesi var?hic birsey yok. Tek kozu halki kiskirtmak. ulkenizin ve cocuklarinizin gelecegini dusunuyorsaniz boyle insanlara prim vermeyin ey insanlar ulkenizin degerini bilin yarin cok pisman olursunuz.
al sana keMALIN dişisi sen olaylara hangi gözle bakiyorsun amerikanın tutumu belli sen söyle bakalım amerika bize dpst mu düşman mı boş konuşmayalım
sen feto nun nesisin onu söyle önce. FETO nun Ablası, hadi git işine!
Devletler arasında daimi dost ya da düşman olmaz. Ülke menfaatine göre müttefik olunur ya da olunmaz. İlkişkiler ülke çıkarlarına göre yürür. Hiç bir sorumluluğu olmayan (bu kafayla da millet sana sorumluluk vermez) birinin böyle atıp tutması gayet normal. Sen zaten parti tüzüğüne Nato'ya bağlılık(dolayısıyla abd çıkarlarına bağlılık) maddesi koymuş biri olarak ABD ile dost olduğunu ilan etmiş oldun. Devletimiz ise ABD ye hak ettiği gibi davranıyor. ABD bizim doğrularımıza dönerse müttefik oluruz dönmezse gerektiği gibi davranırız. Bu kadar basit...
Amma aptal çıktı buda.. 80 li 90 yıllar sanıyor.. Bu politika ile nal toplarsın..
ABD İle şu anda ilişkilerimiz ulusal bir mesele konumunda. Yani sadece iktidarın değil T.C'nin meselesi. Maalesef bu güne kadar Sam amca bizi hep oyalamış veya menfaatler zarar görmesin diye ses çıkaramamışız. Meral abla iyi hoş, güzel de bu ortamda "Kardeşim" uslübuyla dost düşman sorgulaması yapmak siyasetmi. Sen de biliyorsun gelinen noktayı. Algı operasyonu ile sıkıştırma durumları.... Akıllı olun....
Ulan önce sen şu magazin ie döndü dediğin şeyin cevabını ver. sen söyle asıl dost musun düşman mı!?
sen neyin kafasını yaşıyorsun meral hanım. ortalığı görmüyormusunda soruyorsun.. amerikaya hetrülü karşı geliniyor. ne yapalım savaşmı açalım
şakamısın sen ya
Bu soru nasıl bir soru şimdi. Esas sen söyle sen DEVLETÇİ' misin?
doğru demiş dostsak kardesim tram de dusmansak incirligi kaldır bilelim o na gore tavir takinak bizde :)
bu bayan bazen mantıklı konuşuyor güzel soru bence
Siz bu ülkenın başına gelmiş gecmiş en büyük Hainsiniz.Bide utanmadan sorgulamaya yapıyor.Amerikanın kucagından ınde kım dost kım düşman gör muşmula
vatandaş neyin ne olduğunu çok iyi biliyor meral hanım abd ile eskisi gibi dost değiliz ama şuan düşman da değiliz politik olarak bir şeylerin düzelmesi için uğraşılıyor ama bu taviz verilecek anlamına gelmiyor, gerektiği yerde artık yumruk atmasını da biliyoruz eskiden abd karşısında iki büklüm duran el pençe duran Türkiye yok abd sizin dostunuz mu düşmanınız mı siz onu söyleyin de bu millet bilsin meral hanım
git evinde feto ya corba pisir devlet isleri senin neyine
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