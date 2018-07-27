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Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 20:44 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını kesin olarak açıklamasının ardından partililerden çağrılar gelmeye devam ediyor. Son olarak, İYİ Parti Genel Merkezi binasının dış cephesi yeniden düzenlendi. Asılan dev afişte, Meral Akşener'in, Afyon kampındaki sözü ve partililerin cevabı yer aldı.

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

İYİ Parti'de Meral Akşener'i ikna etme çabaları sürüyor. Partililer Akşener için Ankara'daki İYİ Parti Genel Merkezi'nin dış cephesini yeniden düzenledi. Dış cepheye asılan dev afişte, Akşener'in Afyon kampındaki " Ben sizi çok sevdim be!" sözleri ve o sözlere partililerin "Biz de seni çok seviyoruz be!" cevabı yer aldı.

SOSYAL MEDYA'DAN ÇAĞRI YAPMIŞLARDI

İYİ Parti tarafından twiiter üzerinden yapılan açıklamada 28 Temmuz Cumartesi günü Akşener’in Beylerbeyi’nde bulunan evininin önünde toplanma çağrısı yapıldı. .Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Büyük Türk milleti!Türk demokrasisinin ona ihtiyacı olduğuna inandığımız için…Türk siyasetinde yıllardır süren oyunları bozan lider olduğu için…Koltuğa yapışan değil, gerektiğinde kalkabilme cesareti gösterebildiği için…Ve ‘Medeniyetin yollarını yalnızca cesurların döşeyebildiğini’ bildiğimiz için;28 Temmuz Cumartesi sabahı yola çıkıyoruz…

Ankara-Karadeniz-Ege ve Akdeniz hattından gelecek binlerce araçlık konvoylar, Osman Gazi Köprüsü çıkışından itibaren birleşiyor…Türkiye, demokrasimizin yeni gücü Meral Akşener’in evinin önünde buluşuyor…#YüzünüBizeDön diyen on binler, Meral Akşener’in İstanbul/Beylerbeyi’ndeki evinin önüne gidiyor…”

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti Ankara Kurultay

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