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Meral Akşener'e büyük şok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis’te düzenlenen resepsiyona davet edilmedi.

Meral Akşener'e büyük şok!

Sözcü'de yer alan habere göre, resepsiyon için hazırlanan davetiyeler, Meclis'te temsil edilmeyen partilerin liderlerine gönderilirken, Meclis'te grup kuran İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e gönderilmedi. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytın Çıray, “Bizlere davetiye geldi ama sayın Genel Başkanımıza gelmedi” dedi.

İYİ PARTİ MECLİS'TE GRUP KURDU

Meclis'te temsil edilmeyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, resepsiyon davetiyesi gönderildi. Akşener'in lideri bulunduğu İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekilinin geçişiyle Meclis'te grup kurma hakkı da elde etmişti.

KAHRAMAN İLE AKŞENER DAVALIK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman birbirleriyle davalı bulunuyor. Akşener, Kahraman'ın kendisi için “Meral Kılıçdaroğlu” ifadesini kullanması üzerine bir açıklama yapmış ve ‘'Bunu namusuma bir saldırı olarak değerlendiririm. Bir kadının soy isminin nasıl ve ne şekilde değişeceği bellidir. Kendini dindar olarak gösteren bir kişi, dine de yakışmayacak ifadeler kullanmıştır'' demişti.

"UCUZ VE SEVİYESİZ, CAHİL VE ART NİYETLİ"

Kahraman da bu açıklama üzerine ‘'Hakaret'' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, Akşener için, ‘'Mal bulmuş magribi gibi ucuz ve seviyesiz, cahil ve art niyetli, taşeronluğa teşne müflis bir siyasetçi'' ithamın yapmıştı. Kahraman Akşener hakkında 50 bin liralık, Akşener de Kahraman için 1 liralık tazminat davası açmıştı.

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