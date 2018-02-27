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Meral Akşener'e TBMM Başkanı Kahraman'a hakaretten dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 10:40 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında bir iftar programında kendisine ilişkin, "Meral Kılıçdaroğlu" dediği belirtilen TBMM Başkanı Kahraman'a yönelik açıklaması nedeniyle "yazılı iletiyle hakaret" suçundan dava açıldı

Meral Akşener'e TBMM Başkanı Kahraman'a hakaretten dava açıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, İstanbul'daki bir iftar programında "Meral Kılıçdaroğlu" dediği belirtilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a yönelik açıklaması nedeniyle "yazılı iletiyle hakaret" suçundan dava açıldı. Kahraman, avukatı Samet Can Olgaç aracılığıyla Akşener hakkında açıklamasında kendisine hakarette bulunduğu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık soruşturmayı tamamlayarak Akşener hakkında asliye ceza mahkemesinde dava açtı.

İddianamede, Kahraman'ın, İstanbul'daki bir iftar yemeğindeki sohbet esnasında Akşener için "Şu Meral Kılıçdaroğlu mu" ifadesini kullandığına ilişkin haberlerin basında yer aldığı, Akşener'in de Twitter hesabından Kahraman'a "açık mektup" başlığıyla bir yazı paylaştığı anlatıldı ve söz konusu paylaşım nakledildi.

Yazıdaki bazı sözlerin hakaret kastıyla söylendiği, Kahraman'ın da şikayetinin bulunduğu belirtilen iddianamede, Akşener'in ise savunmasında suçlamayı kabul etmediği, Kahraman'ın ifadesinin namusuna yönelik olduğunu, kadının soyadının evlilikle değişeceğini, Kahraman'ı aradığını ancak ulaşamadığını, bu nedenle şikayete konu yazıyı yazdığını beyan ettiği anlatıldı. İddianamede Akşener'in "yazılı iletiyle hakaret" suçunu işlediği ifade edilerek, TCK'nın ilgili maddesi uyarınca 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar mahkumiyeti istendi.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Akşener, İsmail Kahraman'a seslenerek "Bir kadının soyadının ancak evlilik vasıtası ile değişeceği açık bir gerçek olmasına rağmen, bu kadar alçak ve şerefsiz bir yakıştırmayı yapmışsınız. Böyle bir açıklamayı ancak sizin gibi hukuk fakültesi okumuş, Kültür Bakanlığı yapmış, TBMM Başkanı olmuş ve hayatın 77 yılını geride bırakmış bir belam yapabilirdi" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener TBMM İsmail Kahraman

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
HEM ATATÜRKÜN MEJLİSİNDE BAŞKAN OLACAKSIN HEMDE ATATÜRKE DÜŞMAN OLACAKSIN HİÇ KİMSE SORMASA BUNUN HESABINI SİZDEN ATATÜRK SORACAKTIR SONRADA ATATÜRÜ SEVENLER SORACAKTIR ÖLÜRSENİZ ALLAH KALIRSANIZ TÜRK MİLLETİ
@vural1946 arkadaşım atatürk büyük adamdı ama nutuk'ta da yazdığı gibi müslüman değildi. Atatürkü bu millet sevmez boşuna uğraşmayın.
hem fatihin feth ettiği istanbulda yaşayacaksınız hemde fatihenosmanlıya düşman olacaksınız bide bu gözle bak genco
@yskacar Müslüman değilse değildi Atilla'da müslüman değil, Bilge Kağan'da Mete Han'da müslüman değil. Günümüze gelelim Gagavuz Türk'leri müslüman değil Altay Türk'leri müslüman değil Hazar Türk'leri müslüman değil. Türk olmanın birinci şartı ne zamandan beri müslüman olmak oldu. Türk milleti her zaman Başbuğ Atatürk'ü sever sevmeyen araplaşmış asimile olmuş arapperestlerdir.
vural1946 sen neyin kafasını yaşıyorsun..
@yskacar atatürk nutugun neresinde müslüman olmadığını söylemiş bi soylermisin? sen ömründe nutugu bile görmediğini bi itiraf et bence.
@azmator_2018 Hem Atatürk'ün kurduğu ülkede yaşayıp hem Atatürk' e düşman olanlara ne demeli
@yskacar a mankafa, Atatürk olması bu ülkenin yüzde 80 i hristiyandı Atatürk müslüman olmasa dönemin en büyük din alimi Elmalılı Hamdi Yazır hocaya Kuranı Kerim in Türkçe mealini yazdırrırmıydı.Ülkenin her tarafında ezan sesimiz duyuluyorsa ,bayrağımız dalgalanıyorsa ona ve silah arkadaşlarına borçluyuz.
@yskacar Din Allah ile kul arasındadır.Önemli olan adamın dürüstlüğü ve mertliğidir.Müslüman olmayan biri öbür tarafta hesabını Allaha verecektir mutlaka.Ama müslümanım deyipte haram yiyene hırsızlık yapana,kul hakkı yeyene ne demek lazım.Allah müslümanım deyip kul hakkı yiyenlerden korusun bu milleti.
Hem suçlu hem güçlü, arsızlıkta son perde.
ATATÜRK DÜŞMANINDAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEJL,İSİNE Meral Akşener'e TBMM Başkanı Kahraman'a hakaretten dava açıldı
ne yapacaklarını şaşırdılar.nasılsa yargı ne gösterilirse onu görür oldu
Demek ki içimizden geçenleri dillendirsek bu Atatürk düşmanı zihniyet bizi müebbete mahkum ettirecek. Ama gün gelir bu devran döner.....
Bu ülkede ne kadar Atatürk düşmanı,Cumhuriyet düşmanı varsa canı cehenneme.İ.kahraman gibiler Cumhuriyetin bütün nimetlerinden sonuna kadar faydalanırlar ama Cumhuriyete ve kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK e laf atarlar.
Onlar Meral Hanıma fetocu ve vatan haini iftirası atmakta özgürler. Ama Meral Hanım onlara iddiasını ispatlamayan şerefsizdir deyince kıyamet kopuyor. Ne güzel..
Başkan kendi hakaretini normal mi görüyor?
Karaman ATATÜRK'e hakaretten ne ceza aldı onu bir açıklasınlar önce.
SADIRIN BAKALIM NEREYE KADAR
Akşener içinden geçeni söylemiş o amcada şerefliyse üzerine alınmasın demek yarası var
iktidarıyla, muhalefetile, yiyiniz birbirinizi hepiniz aynı kabı dolduruyorsunuz????????
ikisi de hiç yakışık olmamış. Bunlar mı ülke yönetecek.
zoruna gitmiş demekki, çünkü o kemalin değil koministin karısı. Çakma ülkücü...
HER ŞEYDEN ÖNCE İNSANDA NEZAKET VE ADAP OLACAK.BU AGRESİFLİK NİYE .AGRESİFLİK SENİ NEREYE KADAR TAŞIR.İNSAN ÖNCE SAYGILI OLMALI
KADIN DOĞRU BİRŞEY SÖYLEMİŞ ADINI SÖYLEMİŞ NE VAR BUNDA ADINIDAMI SÖYLEMESİN
ŞEREFSİZ DEMEK SUÇ DEĞİL MAHKEME KARARI VAR
Hani şerefsiz demek suç değildi. Daha yeni Hakan Şükür için karar alınmadı mı. İşta AKP bu. Bu ülkede sadece AKP'nin günah işleme özgürlüğü var.
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