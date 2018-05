Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Yeniçağ gazetesi yazarı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

İde, Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'nde bulunan evinin karşısındaki duvara "Her an her şey olabilir" diye yazıldığını duyurdu. Murat İde, Twitter hesabından duvarın fotoğraflarını da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"'Her an herşey olabilir' yazmışlar Meral Akşener'in evinin karşı duvarına... 2 saatte 50 bin imzayı aşan bir rüzgarla olabileceklerin korkusudur bu..."