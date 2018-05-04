Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Yeniçağ gazetesi yazarı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
İde, Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'nde bulunan evinin karşısındaki duvara "Her an her şey olabilir" diye yazıldığını duyurdu. Murat İde, Twitter hesabından duvarın fotoğraflarını da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"'Her an herşey olabilir' yazmışlar Meral Akşener'in evinin karşı duvarına... 2 saatte 50 bin imzayı aşan bir rüzgarla olabileceklerin korkusudur bu..."
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
Mahkeme bu itirafla yankılandı: Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi!
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!
Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi
Savaşın korkunç yüzüne tanık olun
Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi
Tam 25 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer yıllar önce de aynı noktada...
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 26 yorum