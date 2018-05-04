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Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 15:10 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in basın danışmanı Murat İde, Akşener'in evinin karşısındaki duvara "Her an her şey olabilir" diye yazıldığını açıkladı.

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Yeniçağ gazetesi yazarı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

alsemer

İde, Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'nde bulunan evinin karşısındaki duvara "Her an her şey olabilir" diye yazıldığını duyurdu. Murat İde, Twitter hesabından duvarın fotoğraflarını da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"'Her an herşey olabilir' yazmışlar Meral Akşener'in evinin karşı duvarına... 2 saatte 50 bin imzayı aşan bir rüzgarla olabileceklerin korkusudur bu..."

akks

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti Murat İde

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Meral Akşener Yazdırmıştır, Haber yapılsın diye. Başka Parti böyle bir zamanda rakibinin Reklamı yapılsın istemez doğrusu.
KENDİSİ YAZDIRMIŞTIR. GÜYA GÜNDEMDE KALMAYA ÇALIŞIYOR
GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR. KORKU PANİK ONDAN. AYAKLARINA SIKTILAR. ALLAH DOĞRUNUN HER ZAMAN YANINDADIR.
anca şu kadıncağızı tehdit edersiniz pis korkarlar yusuf yusuf oldunuz tabi adam mısınız be siz erkek görünümlü karı kılıklar sizi evet her an herşey olabilir tepetaklak olursunuz inşallah
Hadi ordan bu kadından herşey beklenir.Kocasına saygısı olmayanın bize faydası olmaz.Madara etti adamı herkezin içinde
Bu kadar korkmayın.Eli hafiftir Meral başkanın.Acımayacak :)
Bu İYİ PARTİ İYİCE saçmalamaya başladı..onu kendi sempatizanıda yazmış olabilir..bunda tehtid gibi nasıl bir durum var anlayamadım gitti:))
ulan o yazı kendilri yazmıştır akşenerden bir şey olmaz niye öyle yazsınlar alacagı oy yüzde üçü gecmez
yahu alacağı oy kadar imza toplar 200 bin toplasa ne olur
titreyen koyunların acı sesidir o. koltuğu bırakmamak için daha ne tehditler yağdıracaklar. Allahın izniyle ya akşener ya muharrem ince olsunda bu vatan için hangisi hayırlısıyla onu destekleyeceğiz.
fasafiso
nerdee bi fetöye uyeLikten devLet kadrolarindan kovulmuş vaysa iyi parti yalakasi olmuş.. bariz bellii..
Bu ayak oyunları tanıdık artık artık millet bu lokmaları yutmaz..
ilk turda akşener de seçilebilir her an herşey olabilir....24 haziran bayram olabilir...
Reklam kokan hareketler bunlar sayın meral eskidi bu numaralar.
belliki başkanım senden korkuyorlar.
Parçayı hatırlatayım isterseniz. Bomboş yaşayıp giderken kalbin aşkla dolabilir Hayat bu hiç belli olmaz, her an her şey olabilir Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir Hayat bu hiç belli olmaz, her an her şey olabilir "Her an her şey olabilir" in neresi tehdit. İP çiler bıraksın bu bizden korkuyorlar, tehdit ediyorlar ayaklarını. Kamuoyunda öyle bir algı oluşturmaya çalıştığınıza göre korku sizi sardı. Merak etmeyin o korkunuz 24 Haziran gecesi Milletten cevabı aldığınızda geçer.
OLACAĞIMI KALMIŞ AKEPE TEMELLİ BİTTTİ OLACAĞI BU.MDP DE BİTTİ ŞÜKÜRLER OLSUN .
evının onunde kamera yok tabııı yrersen
DÜŞÜN DİYECEGİMDE NEREDE BEYİN LAZIM DÜÜNMEK İÇİN. MHP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY OLDUĞUNDAN BERİ HER ENGEL ÇIKARILDI ÖNÜNE. AKP DEVLET BAHÇELİYE DESTEK OLDU SEN KAL O GELMESİN DİYE NEDEN ACABA ? BUGÜN NEDEN BAHÇELİ VE ERDOĞAN BİRLİKTE BİRBİRLERİNE SÖYLEMEDİKLERİ SÖZ KALMAMIŞ İNSANLAR NASIL BİRLİK OLUYOR ÜLKE İÇİN Mİ ? MENFAAT İÇİN Mİ? ÜLKE İÇİNSE DİĞERLERİDE ÜLKE İÇİN BİRLEŞTİ VE ONLAR BİRBİRLERİNE HAKARET ETMEMİŞ KİŞİLER . KANLI BIÇAKLI 2 KİŞİ MENAFAT OLMADAN BİRLEŞİR Mİ ?
Kervan Yürüyor Başkanım...!
Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerini bulmayan AKP aynı benzer bir suikastın Meral Hanıma yapılmasını da örtbas eder. Ey AKP'liler ve onun yancısı Bahçeli korkunun ecele faydası yok.
Madur edebiyatı.Bence kendisi yazdırdı.
2.tura akşener ve muharrem ince kalabilir mesela her an herşey olabilir...
korkacak olsa bu işlere zaten girmezdi, neden bu kadar korkuyorlar ki? Kimse ölene dek devleti yönetemez. Yönetmemelidir de zaten. Farklı vizyondan insanlar da yöneticilik yapmalıdır.
en çokta milleti şu sıfatı taktılar akp ve mhp den olmayan vatan haini yok canım olurmu pkk lıları davul zurnayla bu millet karşıladı valilere talimatı millet verdi dokunmayın pkk lılara diye ypg tyürkiyeden geçerken lahmacun paralarını millet ödedi millet andımızdan rahatsız oldu kaldırıdı millet tc den rahatsız oldu kaldırdı dön artık evine deyip gözyaşlarıyla millet ağladı daha bunun gibi 16 yıl boyunca bu millete yaşattıklarınız koyunlar gibi değil akıllılar gibi hafızlarda...
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