Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?

Habere göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YSK'ya gönderdiği 'seçime girecek partiler listesinde' yer almasına rağmen, 'İyi Parti'ye 15 vekil taransfer eden CHP'nin, Meral Akşener'i devre dışı bırakmak için böyle bir yola başvurduğu iddia edildi. Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında şansı olmadığını bilen CHP'nin, transfer ettiği 15 vekil ile İyi Parti'yi idare edeceği öne sürüldü.
GÜL'Ü ÖNE ÇIKARACAKLAR
Haberde, CHP'li 15 vekilin cumhurbaşkanı adayı göstermeyecekleri ve Akşener'i ortada bırakacakları iddia edildi. Bu süreçte seçime girmek için gerekli olan 100 bin imzayı toplama ihtimalinin de imkansız hale geleceği, Akşener'in çekilmek zorunda kalacağı dile getirildi. Akşener'i devre dışı bırakan muhalefetin hemen ardından da Abdullah Gül ismini ortaya çıkaracağı vurgulandı.
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