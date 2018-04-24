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Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 08:58 | Son Güncelleme

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, 24 Haziran seçimi öncesi ilginç bir iddia ortaya attı. Haberde, 15 Temmuz öncesinde FETÖ'nün MHP'yi ele geçirme operasyonuna alet edildiği iddia edilen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 24 Haziran arifesinde de büyük bir tuzağa çekildiği öne sürüldü.

Habere göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YSK'ya gönderdiği 'seçime girecek partiler listesinde' yer almasına rağmen, 'İyi Parti'ye 15 vekil taransfer eden CHP'nin, Meral Akşener'i devre dışı bırakmak için böyle bir yola başvurduğu iddia edildi. Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında şansı olmadığını bilen CHP'nin, transfer ettiği 15 vekil ile İyi Parti'yi idare edeceği öne sürüldü.

GÜL'Ü ÖNE ÇIKARACAKLAR

Haberde, CHP'li 15 vekilin cumhurbaşkanı adayı göstermeyecekleri ve Akşener'i ortada bırakacakları iddia edildi. Bu süreçte seçime girmek için gerekli olan 100 bin imzayı toplama ihtimalinin de imkansız hale geleceği, Akşener'in çekilmek zorunda kalacağı dile getirildi. Akşener'i devre dışı bırakan muhalefetin hemen ardından da Abdullah Gül ismini ortaya çıkaracağı vurgulandı.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Sabah sabah iyi güldürdün beni yenişafak gazetesi.. Akit ve yenişafak gazetesi trend dergisi gibi yahu canı sıkılan gülmek için okusun..
meral akşener ile kemal kılıçdaroğlunun feto ile çekilmiş boy boy resmi varsa yayınlayın..daha önceden fetocu olduğu bilinen hakan şükür ile bir çok siyasetçinin hangi partiden milletvekili oldukları malum..asıl fetocular başkalarına fetocu demiyormu..çok komik..
Dengeniz bozuldu değil mi? Ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Kurtuluş Savaşı ile ülkeyi yeniden kurarak bütün oyunları bozan Cumhuriyet Halk Partisi şimdi de BOP planlarını bozacaktır...
Chp de neler oluyor hem yürek yemiş hem beyin şaşırtmaya başladı korkutuyor bu hali
chp abdullah gulu aday gostersin karsisinda kim varsa ona oylar
akp lilerin son çırpınış yalanları
Kişi kendinden bilir işi. Ağır saçmalamış. Daha doğrusu olmasını istediği şeyi yazmış. Ama fazla komik olmuş.
akp ile karıştırmayın chp yi biz itaat etmeyiz kula kulluk etmeyiz allaha kullluk ederiz
DENEMİŞLERDİR AMA YAPAMAMIŞLARDIR. AKILLI İNSAN KANMAZ. BİR YAMUĞU OLSAYDI ŞİMDİYE KADAR ÇIKARMAZLARMIYDI SANIYORSUNUZ. BİRAZ MANTIK LÜTFEN.
Havuz söylüyo bunu değil mi? Başka sorum yok..
eveeeetttt hayırlı olsun, pislemeye başladılar. Muhalefet indirecek sizi koltuğunuzdan hiç merak etmeyin
CHP, AKP den daha onurludur. Fetö ile işbirliği yapıp Deniz Baykalı. nasıl safdışı ettiyseniz. Şimdi de MHP ile işbirliği edip Meral Akşeneri safdışı etmek çabasındasınız. Papaz her zaman plav yemez.
yalancıarımızı,iftiracılarımızı ihraç etsek tükiye kurtulur.
chp iiy sadet hdp ip ortak adayları gül ha bu ne yav
Bi bitmediniz mkkkkk
BU AKP NIN OYUNU GULU ADAY GOSTERIP SECIMI KAZANMA CALISMASI
Benim seçimlerden hiç bir beklentim yok. hiçbirine de oy vermek istemem. keşke hiçbiri diye bi seçenek olsaydı..
tuzaklarına düşecekler insallah
chp liler abdullah güle oy vermez.
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