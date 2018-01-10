HABER

Meral Akşener elindeki son anketi açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 15:47 | Son Güncelleme 21 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti olarak sürekli anket yaptırdıklarını söyleyerek son oy oranlarını açıkladı.

Meral Akşener elindeki son anketi açıkladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale’de partisinin il binasının açılışının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Akşener, parti olarak sürekli anket yaptırdıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

“Bizdeki anketlerde bu dediğiniz şekilde değil. Anketler insana bir yol gösteriyor, yani nereye ulaşmanız lazım nerede eksiğiniz var, hangi seçmen kitlesine ne söylemeniz lazım. Hem oran hem de benim en son önümde bulunan anket de biz yüzde 20.5 civarındayız. Yaptırdığımız adres belli ücretini ödüyoruz. Bu sistem içerisinde şimdi ama ilginç bir şey var. Partimiz kurulmadan evvel yüzde 19.5 görünüyordu. Normalde partiler kurulduktan sonra düşerler, Ak Parti’nin kurulmasında da öyle olmuştu. Çünkü teşkilatlarda siz atarsınız öbürü küser bir silkelenme olur. Fakat bizde tersi oldu, bir puan artmış. Sebebi de şu, ‘kurdurulmayacak’ dendi kurulunca ‘hah kuruldu’ oldu. Şimdi de ‘seçime sokulmayacak’ diye bir iddia var. Bizim sandık güvenliğine dair eğitim sistemi kurduk. Yani ‘İYİ Parti sandık eğitim merkezi’ diye bir alan oluşturduk. Bu arada da seçmen kütüklerini istedik. Yüksek Seçim Kurulu’ndan istediğimiz tarih 5’i, onlar 8’inde bize cevap verdiler. O konuda haklılar, ‘kongrelerini yapmadılar’ konusunda haklılar. Bugün itibarıyla bizim seçime girmekle ilgili bir sorun yok. Seçime gireceğiz. İYİ Parti’ye el altından çelme takılır ama demin söylediğim gibi benim tanıdığım Erdoğan ‘bir kadından korktu’ diye kendine dedirtmez” dedi. (DHA)

Akşener'den Bahçeli'ye jet yanıt: Akıl verme mevkinde değil
Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı, Meral Akşener'e sert sözler
Akşener: Erdoğan, Boğaziçi'ne bağırmadı, Davutoğlu'na bağırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anket Meral Akşener İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar!

Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özgür Özel'den fotoğraf tepkisi: İçim sızladı

Özgür Özel'den fotoğraf tepkisi: İçim sızladı

ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiasına flaş soruşturma

ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiasına flaş soruşturma

Ünlülerin kabusu olmuştu! 'Kaptan' yakalandı

Ünlülerin kabusu olmuştu! 'Kaptan' yakalandı

Abdullah Gül, OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı

Abdullah Gül, OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Melih Gökçek hakkında rapor: Ankara'yı hasarlı başkent haline getirdi

Melih Gökçek hakkında rapor: Ankara'yı hasarlı başkent haline getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.