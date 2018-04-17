Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Bakırköy İlçe Binası'nın açılışı öncesi saat 16.00'da otobüs üzerinden partililere seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener meydan okudu.
Akşener şunları söyledi:
"İster 26 Ağustos'ta, isterse Kasım'da, isterse 2019'da, canları ne zaman istiyorsa yaptıkları seçimlerde milletimizin bize söylediklerini, dertlerini projelendirip bu milletin çaresi olmak üzere seçime gireceğiz. Ve inanıyorum ki; Allah'ın izni ve sizin teveccühünüzle Cumhurbaşkanlığını alacağız. Ve İYİ Parti iktidar olacak.
"BİZ İTTİFAKI İTTİFAK UZMANLARINA BIRAKTIK"
İktidar olduktan itibaren de; kayırmacılığı, yolsuzluğu ve ortadan kopukluğu ortadan kaldıracak. İktidar olduğumuz gün Olağan Üstü Hal kalkacak. Biz milletimizden, gencimizden korkmuyoruz. Bize ittifak yapacak mısınız? Diye soruyorlar. Biz ittifakı ittifak uzmanlarına bıraktık. Türkiye'nin en önemli ittifak uzmanı Sayın Erdoğan'dır."
Akşener daha sonra parti yöneticileriyle birlikte ilçe binasının açılışını yaptı.
Suudi Arabistan'dan Suriye askeri müdahale sinyali
Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor
İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama
Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'
Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum
Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak
İşkencenin böylesi! Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü! Yetmedi bir de...
Tüm dünya onların peşinde ama onlar Türkiye'de
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada
Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
Okuyucu Yorumları 13 yorum