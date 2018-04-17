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Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 19:18 | Son Güncelleme

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Bakırköy İlçe Binası'nın açılışında yaptığı konuştu. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili meydan okuyan Akşener "Seçimi ne zaman isterlerse yapsınlar. Cumhurbaşkanlığını alacağız. Ve İYİ Parti iktidar olacak" dedi.

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Bakırköy İlçe Binası'nın açılışı öncesi saat 16.00'da otobüs üzerinden partililere seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener meydan okudu.

Akşener şunları söyledi:

"İster 26 Ağustos'ta, isterse Kasım'da, isterse 2019'da, canları ne zaman istiyorsa yaptıkları seçimlerde milletimizin bize söylediklerini, dertlerini projelendirip bu milletin çaresi olmak üzere seçime gireceğiz. Ve inanıyorum ki; Allah'ın izni ve sizin teveccühünüzle Cumhurbaşkanlığını alacağız. Ve İYİ Parti iktidar olacak.

"BİZ İTTİFAKI İTTİFAK UZMANLARINA BIRAKTIK"

İktidar olduktan itibaren de; kayırmacılığı, yolsuzluğu ve ortadan kopukluğu ortadan kaldıracak. İktidar olduğumuz gün Olağan Üstü Hal kalkacak. Biz milletimizden, gencimizden korkmuyoruz. Bize ittifak yapacak mısınız? Diye soruyorlar. Biz ittifakı ittifak uzmanlarına bıraktık. Türkiye'nin en önemli ittifak uzmanı Sayın Erdoğan'dır."

Akşener daha sonra parti yöneticileriyle birlikte ilçe binasının açılışını yaptı.

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Meral Akşener erken seçim İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Türkiye İYİ olacak inşallah,yanındayız
Aç tavuk, darı ambarında meselesi :)
TÜRKİYE İYİ OLACAK!!!
1 oyum var oda sana Meral hanım. Dehisim şart oldu.
Sonuna kadar arkandayız yolun yolumuz açık olsun
aynı kılıcdar. o da böyle komik. :)
Aç tavuk kendini buğday ambarında görür????
sen avucunu yalarsın. ''15 inden sonra herşey daha iyi olacaaaaah'' da demiştin ama başarılı olmadı abinin darbe girişimi. fetöcü
Senin yolunu kesmek için uğraştıkça seni kalbimizde daha da büyütüyorlar. Tüm kalbimizle yanındayız. İsterlerse seçime sokmasınlar. İşaret edeceğin yerde olacağız. Bu arada biz zaten AKP ve idarecilerinin ne olduğunu biliyorduk ama yıllarca oy verdiğimiz ama şimdi lanet okuduğumuz Bahçelinin bu derece bir hıyanet içinde olduğunu bilmiyorduk. Milliyetçilik,ülkücülük ve vatan sevdası kelimeleri aynı cümlede anılması bu kavramlara büyük hakarettir.
Inşallah AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan sonsuzluk TÜRK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak.. Ne Mutlu Türküm Diyene..
Alamazsan siyaseti bırakacakmısın??????
Inşallah AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet yalan talan BOP taşeronluğu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak Ne Mutlu Türküm Diyene
İTTİFAK öncelikle düşünülmüyor, şartları oluşurse Saadet ve Doğru Yol ittifakı olacak. bunun dışında seçime girmeyle ilgili PROBLEM YOK. 6 AY ŞARTI il ve ilçe teştilatlarının kurulmasıyla ilgili. KONGREYLE ilgili değil. hukukçular iyi bilir. siyasi partiler kanunu hükmü açık. Chp sözcüsünün açıklaması talihsiz..
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