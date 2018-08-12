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Meral Akşener: 'Gel' dediniz geldim, görev töre gereğidir (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

AKŞENER YENİDEN İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ Meral Akşener, kurultayda 888 delegeden 881'inin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

AKŞENER YENİDEN İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ
Meral Akşener, kurultayda 888 delegeden 881'inin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Genel başkan seçiminin ardından 80 asıl, 25 yedek üyeden oluşan Genel İdare Kurulu ile 11 asıl ve 7 yedek üyeden seçilen Merkez Disiplin Kurulu Seçimine geçildi.

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