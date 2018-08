Meral Akşener: Görev, töre gereğidir, 'gel' dediniz, geldim (2)

"Tek adam modelini partimizde de uygulamıyoruz, uygulamayacağız. Partimizde, insan çok, Allah'a çok şükür. Yılgınlığa, yorgunluğa mahal yok. İYİ Parti, Ak Parti ve CHP'nin bir kumpas ağzı gibi konumlandığı, yanlarına da her işe yarayan, İsviçre çakısı rolündeki, MHP'nin iliştirildiği siyasi tabloyu değiştirmiştir. Türkiye, memleketi beslemek yerine, türlü oyunlarla birbirlerini besleyen, siyaset erbabı yüzünden, bugünlere geldi. İYİ Parti; siyaseti ve milleti iki kamp arasında sıkıştırmış bir toplum mühendisliğine nokta koymak için yola çıktı. Karşıtmış gibi yapan, ama birbirinden beslenen iki yolun dışında, doğru, temiz ve haklı bir üçüncü yol olarak, sahne aldı. Türk siyaseti, İYİ Parti'yle derinlik, yükseklik kazandı."

"İYİ Parti'nin sağdan soldan preslenerek, yeni bir çepere dönüştürülmesine, izin vermeyeceğiz. Mevzi kazanmak için, bir sağımıza, bir solumuza, omuz atacak ya da omuz verecek değiliz. İYİ Parti'nin Türkiye sevdası, bulunduğu yeri, bir çekim merkezine dönüştürecek kadar derindir. '81 milyonun birliği' şuuruyla, siyasette yeni bir dil kuracağız, yeni bir yol açacağız. 16 yıldır, 'kırk katır mı kırk satır mı' tercihine zorlanan milletimiz, İYİ Parti ile nefes almıştır. Bu konumuyla İYİ Parti, siyasi hayatın yaşam odasıdır. İYİ Parti gelince, kendini vazgeçilmez, yıkılmaz, yenilmez zanneden iktidar, stepneye muhtaç hale gelmiştir. İYİ Parti gelince, iktidarla dalaşmaktan başka politikası olmayanlar, sadece bu kısır kavgadan beslenenler, kendini vazgeçilmez, iktidara karşı tek ve kale zannedenler, silkelenmek zorunda kalmıştır. İYİ Parti ile siyaset yeniden başlamıştır. Her türlü engelleme çabasına, imha gayretine rağmen, İYİ Parti, ayağını sağlam basıp, dimdik duracağı bir alan kazanmıştır. Sorumluluğumuzu, yükümlülüğümüzü arttıran yüzde 10 oy, İYİ Parti'nin sıçrama tahtasıdır. Biz, kınayanların kınamasına aldırmadan, siyaset yapacağız. Neye inanıyorsak, onu söyleyeceğiz. Doğru bildiğimiz ne varsa, sonuna kadar savunacağız. Yanlış saydığımız ne varsa, eğilip bükülmeden, karşısında duracağız. İçten dıştan hiza almayacak, yalnızca büyük Türk Milletiyle hizalanacağız."

'İYİ PARTİ EMANET KABULCÜSÜ DEĞİLDİR'

Meral Akşener, İYİ Parti'nin 'aktarma istasyonu' olmadığını belirterek, "İYİ Parti, emanet kabulcüsü hiç değildir. Bir hışımla evden kaçıp, sonra da köşe başından kapıyı gözleyen, pişmanlar değiliz. Birileri kendi hayal dünyalarında, bizi imtihan ediyormuş. O birilerinin kimler olduğunu, gayet iyi biliyorsunuz. Kimin imtihan edildiğini ve saray muhafızlığına, hem de kadrolu yazıldığını, biliyoruz. Bugün, kasıla kasıla oturdukları 'saray yancılığı koltuğunda', dün, Apo'nun, FETÖ'nün oturduğunu da biliyoruz. Bunlar öyle insanlar ki; uzattığın eli dahi, bir gün sonra fitneye dönüştürmeye kalkacak kadar, izansızlar 'ilkeye sadakatin olmadığı yerde, kişiye itaat olmaz' düsturuyla, duruşumuzu kimselere meze ettirmeyiz" dedi.

'ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARMAYACAĞIZ'

Meral Akşener, samimi bir şekilde yapacaklarını dile getirdiklerini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz, bugüne kadar duyulmamış bir söz söylemek peşinde değiliz. Kimsenin aklına gelmeyenler, bizim aklımıza geliyor değil. Şapkadan, tavşan çıkarmayacağız. Sihirli değneğimiz de yok. Ama, kalpten söylenen her sözün, tesir edeceğini biliyoruz. Dert edinerek yapılan her eleştirinin, karşılık bulacağını biliyoruz. İnanarak atılan her adımın sonuç alacağını biliyoruz. Selim kalpler ülkeye baktığında ne görüyorsa, onu söylüyoruz. Selim akıllar ülke için ne öneriyorsa, onu yapalım diyoruz. İYİ Parti bunun için var, iyi ki var. Darağaçlarına çekilmiş demokratlığın, tek adamlık trenine, vagon yapılmasına izin vermeyeceğiz."