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Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 20:56 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen yıl vefat eden ağabeyi Nihat Gürer için yapılan anma töreninde ağabeyi ile ilgili anıları paylaşırken gözyaşlarını tutamadı.

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen yıl vefat eden ağabeyi Nihat Gürer için yapılan anma töreninde ağabeyi ile ilgili anıları paylaşırken gözyaşlarını tutamadı.
Kocaeli Aydınlar Ocağı'nca Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Bir gönül ve dava adamı Nihat Gürer' adlı anma programına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileri, il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı. Salonda 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganları atıldı. Salonda Nihat Gürer'in kardeşi olarak bulunduğunu söyleyen ve ağabeyi ile ilgili anıları paylaşan Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı. Ağabeyinin hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Akşener, "Şuanda bu salonda sadece Nihat Gürer'in kardeşi olarak bulunuyorum. Ev sahibi olarak ve ağabeyimin kız kardeşi olarak karşınıza çıktım. Kalbimin bütün gücüyle hoş geldiniz Allah sizden razı olsun. Bu salonu şereflendirdiniz ve bizi yalnız bırakmadınız. Esas ne biliyor musunuz? Ağabeyim sizleri bize sevdirdi. Hepinizin ismini önce ondan duydum, o sizi anlattı sonra ben sizlerle tanıştım. Benden büyüklerim hatırlayacaklardır, farkında olmadan hepinizin karşısında hazır ola geçtim. Nihat Gürer emeklerinizi öyle anlatmıştı ki yaşıtım da olanlar dahil o emeğe saygı duymayı öğrendik. Benim için çok büyük boşluk. Ağabeyim hayatımda çok özel bir yere sahipti" dedi.
AĞABEYİNİ ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Ağabeyi ile ilgili anıları paylaşan Akşener, "Eşimle yeni nişanlıydık. Ağabeyimin salı vardı. Beni eşimi ve yengemi sandalla gezmeye götürdü. Bir dalga geldi 'ölür müyüz?' dedik. Ben orada 'Ağabeyimin olmadığı dünyayı yakarım' demişim. Kocam hala söyler. Allah mekanını cennet etsin. Siz onu hiç yalnız bırakmadınız. Çok kabadayı politika yaptım, çok güvenli politika yaptım. 'Bunun arkasında ne var?' diye sorduklarında ağabeyimin arkadaşları vardı. Her birinizi ağabey, kardeş, büyüğüm olarak gördüm. Ben de oğlumu, onun oğlunu ömrüm yettiğince ağabeyimin benim üzerime koyduğu güzellikleri onlara vereceğim. Cenazeler önemlidir, ben cenazelere gitmeye özen gösteririm. Ağabeyim de kalabalık cenazeleri severdi. Sizler de ağabeyimin cenazesinde bulundunuz. Yalnız olmadığımızı hissettim. Herkes adına teşekkür ediyorum. Allah bütün ölmüşlerin mekanını cennet etsin" diye konuştu.

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Meral Akşener gözyaşlarını tutamadıMeral Akşener gözyaşlarını tutamadıMeral Akşener gözyaşlarını tutamadıMeral Akşener gözyaşlarını tutamadı

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