Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Sözcü'nün haberine göre; İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i açık açık ölümle tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin’e ait ‘@HasanSAHINN27’ isimli kullanıcı hesabı Twitter tarafından engellendi.
Şahin’e ait hesabın, tehdit mesajı nedeniyle gelen tepkiler üzerine askıya alındığı öğrenilirken, ‘yeni bir açıklama var mı’ diye hesabı takip edenler bu uyarıyla karşılaştı;
ASKIYA ALINMANIN SEBEPLERİ
Twitter, kullanıcılar için güvenli ortam sağlamak amacıyla bazı durumlarda ‘kural ihlali’ yapan kullanıcıların hesaplarını askıya alabiliyor.
Askıya alınmanın genel sebepleri ise;
Spam: Askıya alınan hesapların çoğu spam nitelikli veya sadece sahte oldukları ve Twitter ve tüm kullanıcılar için güvenlik riskleri oluşturdukları için askıya alınmaktadır.
Tehlikede olan hesap güvenliği: Bir hesabın ele geçirildiğinden şüphelenilirse ele geçirme nedeniyle ortaya çıkan potansiyel kötü amaçlı etkinliği azaltmak için güvenceye alınana ve hesap sahibi erişimi yeniden sağlayana kadar hesap askıya alınabilir.
Taciz içeren Tweetler veya davranış: Kişinin taciz hakkındaki ‘Twitter kurallarını’ ihlal ettiği Twitter’a bildirilirse söz konusu hesap askıya alınabilir. Bir hesap başkalarına tehditler göndermek ya da başka hesapları taklit etmek gibi taciz içeren davranışlar içine girerse hesap geçici, bazı durumlarda kalıcı olarak da askıya alınabiliyor.
İŞTE HASAN ŞAHİN'İN PAYLAŞTIĞI O MESAJ
AKŞENER'İN CEVABI
Akşener, "Gaziantepspor Başkanı tehdit ediyor beni, canımı alacakmış. Bekleriz, bekleriz" dedi ve "Buyur birader buyur. Cumhurbaşkanı adayına FETÖ'cülük iması yapıldığı ama kılın kıpırdatılmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Teröristler geçerken alkış tutan ben miydim? FETÖ terör örgütü liderine bitsin bu hasret, gel diyen ben miydim? Bu ülke böyle gitmez. Bu ülkede değişimi sağlayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.
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