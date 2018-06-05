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Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 10:37 | Son Güncelleme

Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hitaben "FETÖ'cü Meral Akşener seni bu atkıya kurban ederim" ifadelerin kullanan Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'in hesabı Twitter tarafından engellendi. Akşener, Şahin için "Canımı alacakmış, bekleriz birader bekleriz" demişti

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Sözcü'nün haberine göre; İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i açık açık ölümle tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin’e ait ‘@HasanSAHINN27’ isimli kullanıcı hesabı Twitter tarafından engellendi.

Şahin’e ait hesabın, tehdit mesajı nedeniyle gelen tepkiler üzerine askıya alındığı öğrenilirken, ‘yeni bir açıklama var mı’ diye hesabı takip edenler bu uyarıyla karşılaştı;

hesap-askiya-alindi

ASKIYA ALINMANIN SEBEPLERİ

Twitter, kullanıcılar için güvenli ortam sağlamak amacıyla bazı durumlarda ‘kural ihlali’ yapan kullanıcıların hesaplarını askıya alabiliyor.

Askıya alınmanın genel sebepleri ise;

Spam: Askıya alınan hesapların çoğu spam nitelikli veya sadece sahte oldukları ve Twitter ve tüm kullanıcılar için güvenlik riskleri oluşturdukları için askıya alınmaktadır.

Tehlikede olan hesap güvenliği: Bir hesabın ele geçirildiğinden şüphelenilirse ele geçirme nedeniyle ortaya çıkan potansiyel kötü amaçlı etkinliği azaltmak için güvenceye alınana ve hesap sahibi erişimi yeniden sağlayana kadar hesap askıya alınabilir.

Taciz içeren Tweetler veya davranış: Kişinin taciz hakkındaki ‘Twitter kurallarını’ ihlal ettiği Twitter’a bildirilirse söz konusu hesap askıya alınabilir. Bir hesap başkalarına tehditler göndermek ya da başka hesapları taklit etmek gibi taciz içeren davranışlar içine girerse hesap geçici, bazı durumlarda kalıcı olarak da askıya alınabiliyor.

İŞTE HASAN ŞAHİN'İN PAYLAŞTIĞI O MESAJ

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AKŞENER'İN CEVABI

Akşener, "Gaziantepspor Başkanı tehdit ediyor beni, canımı alacakmış. Bekleriz, bekleriz" dedi ve "Buyur birader buyur. Cumhurbaşkanı adayına FETÖ'cülük iması yapıldığı ama kılın kıpırdatılmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Teröristler geçerken alkış tutan ben miydim? FETÖ terör örgütü liderine bitsin bu hasret, gel diyen ben miydim? Bu ülke böyle gitmez. Bu ülkede değişimi sağlayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin Meral Akşener İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
BUNUN KARISI DEĞİLMIYDİ FETÖ YÜ DAVET EDEN REİS ATMADIN BUNLARI PARTİDEN
Eğer sadece cezayı sosyal medya hesabı veriyorsa zaten bu ülke yaşanmaz hale gelmiş demektir, kimse kimseyi tehdit etme hakkına sahip değildir, eğer varsa yüreğin, gurbetlik bitsin diyenleri tehdit et bakalım
Bu ülkede Cumhuriyet savcısı yok mu ? ADALET nerede ?
Başkanın bu sözleri tehtittir.İşin garip yanı bir cumhurbaşkanı adayını tehtittir.Neden cumhuriyet savcıları soruşturma açmıyor ya da açamıyor.Böyle birşey olabikir mi.
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP taseronluguna soyunmuş orta doğuyu kan akıtmak için programlanmış TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan PAPA dostu bir projedir işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!....
BALIK BAŞTAN KOKAR atasözü
Antep dilini bilmeyen Akşener bu mesaj ile şov yapıyor.Bu mesajda tehdit yok.Kurban ederim demek,sen o atkıya layık değilsin demektir.Ancak cahil kadın bunu tehdit olarak algılamış. Kendisi medyada asıp keserken,herkesi tehdit ederken bunu kim engelleyecek
@hanyildirim11 ulan beyin özürlü bende antepliyim asıl senin gibi koyunlar mal antepde koyunlara mal derler ya cümleyi tamamı il oku tek olarak algılma mal oğlu mal daha ağır küfürleri hak ediyosunda ....
@hanyildirim11 AKTROL OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUYOR..MAAŞ NE KADAR ALIYORSUNUZ YEMEK VARMI YOL VARMII..BU KADAR ŞEYE BEYNİNİ NASIL KİRAYA VERİYORSUN
@hanyildirim11 Akşener'i öldürmekle tehdit etmiş, üstüne de hem terörist hem Fetöcü diye asılsız iftira atmış. Ben Türkçede öyle anladım, bunlar senin "Antepçe" lisanında ne demek tercüme ediver de anlayalım.
FETÖCÜ AKŞENER OY YOK
bu adamın yaptığını doğru bulmuyorum. lakin aynı şey Tayyip Erdoğan'a yapılsaydı ifade özgürlüğü derdi bu iki yüzlüler.
sen kaç paralık adamsınki can alacaksın yalama
FETOŞ HASAN..FETÖNUN NERESİNİ ÖPTÜNDE ,AKLINI YİTİRDİN
Bu seçim saray diyenler ile VATAN diyenlerin bu seçim hak yiyenler ile hakkı yenilenlerin secimi olacak bu seçim diktatörler ile mazlumların secimi olacak bu seçim IYIler ile kötülerin secimi olacak... Allah'ın izni ile AKŞENER Gelecek.. yalan talan iftira hırsızlık rüşvet DİKTATÖRLÜK son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak!......
Beyin nakline ihtiyacı olan o kadar çok insan var ki ülkede yazık çok yazık
twitter işine geleni engelliyor ne kadar pkk lı fetöcü varsa bişey yapma ama birisi laf atınca engelle tamamen engellensin bu twitter
Twitterın kime çalıştığını biliyoruz zaten
@ozdemiryahya yani antep spor başkanının söylediğini destekliyorsun.
herşey umarım iyi olurda böyle insanlık düşmanları da hakettiği cezayı alır
Ahlaksız adam.Bu sözlerinin hesabını vereceksin.Az kaldı.
BİZLERE HAİN VE FETÖCÜ DEDİKLERİNDE SAVCILAR KILINI KIPIRDATMIYOR,AMA İSMAİL KÜÇÜKKAYA DEDİ Mİ HEMEN HAPİSLE CEZALANDIRIVERİYORLAR? SİZ BUNA HIKUK MU DİYORSUNUZ,YOKSA GUGUK MU?
fetöye güzelleme düzenleri atarsanız,AKP biter.
Bu seçim saray diyenler ile VATAN diyenlerin bu seçim hak yiyenler ile hakkı yenilenlerin secimi olacak bu seçim diktatörler ile mazlumların secimi olacak bu seçim IYIler ile kötülerin secimi olacak... Allah'ın izni ile AKŞENER Gelecek.. yalan talan iftira hırsızlık rüşvet DİKTATÖRLÜK son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak!.......
asil fetocular ustindeki pisligi silkelemek icin her yere herkese bulastirmakla arlanfiklarini sanirlar
Bu akp nin yediği içtiği haram ne konuşsalar kulli yalan...Reis kabadayı tekliti yaparsa bir atasöümüz var '' İmam yellenirse cemaat ne yapmaz ...'' diye
"şok" başlığını görünce soruşturma açıldığını sanıp dedim ki "memlekette düzgün savcı da kalmış demek ki" Okuduktan sonra anladım ki yokmuş
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