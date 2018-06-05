Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Sözcü'nün haberine göre; İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i açık açık ölümle tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin’e ait ‘@HasanSAHINN27’ isimli kullanıcı hesabı Twitter tarafından engellendi.

Şahin’e ait hesabın, tehdit mesajı nedeniyle gelen tepkiler üzerine askıya alındığı öğrenilirken, ‘yeni bir açıklama var mı’ diye hesabı takip edenler bu uyarıyla karşılaştı;

ASKIYA ALINMANIN SEBEPLERİ

Twitter, kullanıcılar için güvenli ortam sağlamak amacıyla bazı durumlarda ‘kural ihlali’ yapan kullanıcıların hesaplarını askıya alabiliyor.

Askıya alınmanın genel sebepleri ise;

Spam: Askıya alınan hesapların çoğu spam nitelikli veya sadece sahte oldukları ve Twitter ve tüm kullanıcılar için güvenlik riskleri oluşturdukları için askıya alınmaktadır.

Tehlikede olan hesap güvenliği: Bir hesabın ele geçirildiğinden şüphelenilirse ele geçirme nedeniyle ortaya çıkan potansiyel kötü amaçlı etkinliği azaltmak için güvenceye alınana ve hesap sahibi erişimi yeniden sağlayana kadar hesap askıya alınabilir.