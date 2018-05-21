Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

Meral Akşener'in danışmanı Kerim Çoraklık geçtiğimiz günlerden FETÖ lehine bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Çoraklık sabah saatlerinde İstanbul Adliyesine sevk edildi soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesine başvurulan şüpheli terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi hakim Cevdet Özcan tarafından sorgusu yapılan Çoraklık atılı suç kapsamından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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