Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

ODA TV'nin haberine göre İYİ Parti çalıştayı sırasında İYİ Parti Kurucularından Yusuf Halaçoğlu, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Fatih Eryılmaz, İYİ Kurucusu ve partinin eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel’in karıştığı bir kavga çıktı.

OSMAN ERTÜRK ÖZEL'İN BURNU KIRILDI

Kavgada İYİ Parti eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldığı öğrenildi.

