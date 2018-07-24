Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toplanmıştı. Eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, sabahki oturumda bir konuşma yapmış, öğleden sonraki oturumda ise Akşener söz almıştı.

BOKSÖR OLAN SALDIRGAN BURNUNU KIRDI

Akşener'in konuşması sırasında, bir anda İYİ Parti Ankara 3. adayı Gökhan Beker'in kardeşi Oğuzhan Beker'in boksör bir adamının, Özel'in arkasından gelerek ona yumruk attığı belirtilmişti. Uğradığı saldırı sonucunda burnu kırılan Özel’i İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz hastaneye götürmüştü. Özel, sonrasında yaptığı açıklamayla İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu.

Yaşanan olaylardan sonra İYİ Parti çevresinde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bazı çevreler, Osman Ertürk Özel’in yaşadığı şeyin bir parti içi hesaplaşma olduğunu vurgularken, bir kesim ise, Özel’in Meral Akşener istifasını ilan ettiği sırada alkışladığını ve yaptığı konuşmalarla salonu provoke ettiğini iddia etmişti.

AKŞENER ÇALIŞTAYDA İSTİFA ETMİŞTİ

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen parti çalıştayında, bazı partililerin eleştirileri sonrası Meral Akşener istifa ve seçimli olağanüstü kongre kararı almıştı.