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Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen İYİ Parti Çalıştayı'nda, bazı partililerin eleştirileri sonrası Meral Akşener istifa ve seçimli olağanüstü kongre kararı almıştı. Kararın sebebi olarak da yumruklu saldırıya uğrayan Eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel'in çalıştayda yaptığı konuşma olduğu iddia edildi. Özel o güne ait yaptığı konuşmanın videosunu yayınladı. Özel, video paylaşımında "Kimse bizim sırtımızda kurban kesmeye kalkmasın." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toplanmıştı. Eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, sabahki oturumda bir konuşma yapmış, öğleden sonraki oturumda ise Akşener söz almıştı.

BOKSÖR OLAN SALDIRGAN BURNUNU KIRDI

Akşener'in konuşması sırasında, bir anda İYİ Parti Ankara 3. adayı Gökhan Beker'in kardeşi Oğuzhan Beker'in boksör bir adamının, Özel'in arkasından gelerek ona yumruk attığı belirtilmişti. Uğradığı saldırı sonucunda burnu kırılan Özel’i İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz hastaneye götürmüştü. Özel, sonrasında yaptığı açıklamayla İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu.

Yaşanan olaylardan sonra İYİ Parti çevresinde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bazı çevreler, Osman Ertürk Özel’in yaşadığı şeyin bir parti içi hesaplaşma olduğunu vurgularken, bir kesim ise, Özel’in Meral Akşener istifasını ilan ettiği sırada alkışladığını ve yaptığı konuşmalarla salonu provoke ettiğini iddia etmişti.

AKŞENER ÇALIŞTAYDA İSTİFA ETMİŞTİ

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen parti çalıştayında, bazı partililerin eleştirileri sonrası Meral Akşener istifa ve seçimli olağanüstü kongre kararı almıştı.

TEKRAR ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Akşener yaptığı açıklamada, “Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum” demişti.

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KONUŞMASININ GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Özel, bugün kampta yaptığı konuşmanın görüntülerini yayımladı. Özel’in konuşmasında, seçimli olağanüstü kurultay yapılması gerektiği, ancak bunu ileri sürmekteki amacının genel başkan değişikliği değil kadro yenilenmesi olduğu ve yapılan hatalardan ders çıkarılarak bir istişare zemini yaratılması gerektiği ifadeleri yer alıyor.

"KİMSE BİZİM SIRTIMIZDAN KURBAN KESMEYE KALKMASIN"

Özel sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, "Kadro yenilenmesi ile genel başkanımızın elinin güçlendirilmesi ve daha zinde bir şekilde yola devam edilmesi için olağanüstü kongre talep ettiğim çalıştay konuşması budur. Diyeceğim o ki, kimse bizim sırtımızda kurban kesmeye kalkmasın." ifadelerini kullandı.

İşte Özel'in sosyal medya hesabından paylaştığı o görüntü:


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SENİ TEBRİK EDİYORUM AKŞENER.MERTMİŞİN KAYBETTN GİDİYORSUN. AMA BİR BAY KEMAL VAR KAYBETTİÇE ÖNÜMÜZE BAKACAZ DİYOR. AYNEN YENİLEN FUTBOCULAR GİBİ. SANA İYİ ÖNÜNE BAKMALAR BAY KEMAL.
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