Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toplanmıştı. Eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, sabahki oturumda bir konuşma yapmış, öğleden sonraki oturumda ise Akşener söz almıştı.
Akşener'in konuşması sırasında, bir anda İYİ Parti Ankara 3. adayı Gökhan Beker'in kardeşi Oğuzhan Beker'in boksör bir adamının, Özel'in arkasından gelerek ona yumruk attığı belirtilmişti. Uğradığı saldırı sonucunda burnu kırılan Özel’i İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz hastaneye götürmüştü. Özel, sonrasında yaptığı açıklamayla İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu.
Yaşanan olaylardan sonra İYİ Parti çevresinde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bazı çevreler, Osman Ertürk Özel’in yaşadığı şeyin bir parti içi hesaplaşma olduğunu vurgularken, bir kesim ise, Özel’in Meral Akşener istifasını ilan ettiği sırada alkışladığını ve yaptığı konuşmalarla salonu provoke ettiğini iddia etmişti.
Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen parti çalıştayında, bazı partililerin eleştirileri sonrası Meral Akşener istifa ve seçimli olağanüstü kongre kararı almıştı.
Akşener yaptığı açıklamada, “Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum” demişti.
Özel, bugün kampta yaptığı konuşmanın görüntülerini yayımladı. Özel’in konuşmasında, seçimli olağanüstü kurultay yapılması gerektiği, ancak bunu ileri sürmekteki amacının genel başkan değişikliği değil kadro yenilenmesi olduğu ve yapılan hatalardan ders çıkarılarak bir istişare zemini yaratılması gerektiği ifadeleri yer alıyor.
Özel sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, "Kadro yenilenmesi ile genel başkanımızın elinin güçlendirilmesi ve daha zinde bir şekilde yola devam edilmesi için olağanüstü kongre talep ettiğim çalıştay konuşması budur. Diyeceğim o ki, kimse bizim sırtımızda kurban kesmeye kalkmasın." ifadelerini kullandı.
İşte Özel'in sosyal medya hesabından paylaştığı o görüntü:
Kadro yenilenmesi ile genel başkanımızın elinin güçlendirilmesi ve daha zinde bir şekilde yola devam edilmesi için olağanüstü kongre talep ettiğim çalıştay konuşması budur. Diyeceğim o ki, kimse bizim sırtımızda kurban kesmeye kalkmasın. pic.twitter.com/CxIg0HBwAR— Osman Ertürk Özel (@osmanerturkozel) 24 Temmuz 2018
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