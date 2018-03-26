Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Meral Akşener ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Meral Akşener, iktidarı eleştirirken...
Şöyle dedi:
“Bunlar milleti İsmet Paşa’ya Fatiha okutacak hale getirdiler.”
*
Yani demek istiyor ki Meral Hanım...
“Baskıda, zulümde İsmet Paşa’yı bile geçtiler.”
*
“Bizi kurtarsa kurtarsa Meral Akşener kurtarır” diye Meral Akşener’in peşine düşen ne kadar CHP kaçkını varsa...
Başladılar söylenmeye:
Biz Meral Hanım’ı böyle bilmezdik.
İsmet Paşa’ya Erdoğan gibi yüklenmesi kabul edilemez.
Hayal kırıklığına uğradık.
E siz Meral Akşener’in peşine sırf “Tayyip Erdoğan’ı yenebilir” diye şuursuzca takılırsanız...
Tabii ki hayal kırıklığına uğrarsınız.
*
Meral Akşener’in içinden geldiği gelenek, yaslandığı siyasi çizgi, dayandığı ideolojik taban...
İsmet Paşa’yı hayırla yâd etmez ki!
*
“İsmet Paşa’ya laf söyletmem arkadaşım” havasındaki bir CHP kaçkınına söylenmesi gereken tek şey var:
“Senin ne işin var bin yıllık sağcı Meral Hanım’ın partisinde? Yallah CHP’ye!"
Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı
İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor
PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir
Afrin'le iglili çok konuşulacak ifadeler: Türkiye'nin ABD'ye mesajıdır
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!
Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum