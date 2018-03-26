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Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Ahmet Hakan yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 07:38 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "Pardon ama siz Meral Hanım’ı ne sandınız ki?" başlıklı köşe yazısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Trabzon’da Atatürk Meydanı’nda yaptığı konuşma sırasında söylediği "Rahmetli İsmet İnönü’nün ruhuna Fatiha okunur hale getirdiniz milleti. Öyle yasakçı bir zihniyetle yönetiyorsunuz ki utanmasanız teyzelerin kısır ve altın günlerine dinleme memuru gönderecekseniz" sözlerine değindi.

Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Meral Akşener ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener, iktidarı eleştirirken...

Şöyle dedi:

“Bunlar milleti İsmet Paşa’ya Fatiha okutacak hale getirdiler.”

*

Yani demek istiyor ki Meral Hanım...

“Baskıda, zulümde İsmet Paşa’yı bile geçtiler.”

*

“Bizi kurtarsa kurtarsa Meral Akşener kurtarır” diye Meral Akşener’in peşine düşen ne kadar CHP kaçkını varsa...

Başladılar söylenmeye:

  • Biz Meral Hanım’ı böyle bilmezdik.

  • İsmet Paşa’ya Erdoğan gibi yüklenmesi kabul edilemez.

  • Hayal kırıklığına uğradık.

E siz Meral Akşener’in peşine sırf “Tayyip Erdoğan’ı yenebilir” diye şuursuzca takılırsanız...

Tabii ki hayal kırıklığına uğrarsınız.

*

Meral Akşener’in içinden geldiği gelenek, yaslandığı siyasi çizgi, dayandığı ideolojik taban...

İsmet Paşa’yı hayırla yâd etmez ki!

*

“İsmet Paşa’ya laf söyletmem arkadaşım” havasındaki bir CHP kaçkınına söylenmesi gereken tek şey var:

“Senin ne işin var bin yıllık sağcı Meral Hanım’ın partisinde? Yallah CHP’ye!"

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Ahmet Hakan İYİ parti Trabzon CHP

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