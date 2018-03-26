Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Meral Akşener ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener, iktidarı eleştirirken...

Şöyle dedi:

“Bunlar milleti İsmet Paşa’ya Fatiha okutacak hale getirdiler.”

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Yani demek istiyor ki Meral Hanım...

“Baskıda, zulümde İsmet Paşa’yı bile geçtiler.”

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“Bizi kurtarsa kurtarsa Meral Akşener kurtarır” diye Meral Akşener’in peşine düşen ne kadar CHP kaçkını varsa...

Başladılar söylenmeye:

Biz Meral Hanım’ı böyle bilmezdik.

İsmet Paşa’ya Erdoğan gibi yüklenmesi kabul edilemez.

Hayal kırıklığına uğradık.



E siz Meral Akşener’in peşine sırf “Tayyip Erdoğan’ı yenebilir” diye şuursuzca takılırsanız...

Tabii ki hayal kırıklığına uğrarsınız.

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Meral Akşener’in içinden geldiği gelenek, yaslandığı siyasi çizgi, dayandığı ideolojik taban...

İsmet Paşa’yı hayırla yâd etmez ki!

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“İsmet Paşa’ya laf söyletmem arkadaşım” havasındaki bir CHP kaçkınına söylenmesi gereken tek şey var:

“Senin ne işin var bin yıllık sağcı Meral Hanım’ın partisinde? Yallah CHP’ye!"

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