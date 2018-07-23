Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yapılacak olan kurultayda yeniden aday olmasını istediklerini söyledi.

İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞACAKLAR

Akşener’in İstanbul Üsküdar’daki evinin önünde nöbete başlayan 81 il başkanı arasında yer alan Koray Ükünç, ikna etmek için uğraşacaklarını belirtti.

TÜM BAŞKANLARDAN DESTEK

Meral Akşener’in kurultayda yeniden genel başkan adayı olması için tüm çabayı sergileyeceklerini ifade eden Ükünç, tüm il başkanlarının firesiz olarak destek verdiğini belirtti. (DHA)



