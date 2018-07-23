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Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 20:54 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanın Meral Akşener’in seçimli olağanüstü kurultaya gitme kararı alması ve aday olmayacağını açıklaması üzerine, il başkanları, İstanbul’daki evinin önünde nöbete başladı.

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yapılacak olan kurultayda yeniden aday olmasını istediklerini söyledi.

İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞACAKLAR

Akşener’in İstanbul Üsküdar’daki evinin önünde nöbete başlayan 81 il başkanı arasında yer alan Koray Ükünç, ikna etmek için uğraşacaklarını belirtti.

TÜM BAŞKANLARDAN DESTEK

Meral Akşener’in kurultayda yeniden genel başkan adayı olması için tüm çabayı sergileyeceklerini ifade eden Ükünç, tüm il başkanlarının firesiz olarak destek verdiğini belirtti. (DHA)


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Meral Akşener Üsküdar İYİ parti Nöbet

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