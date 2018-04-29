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Meral Akşener: Jiletle kazıyamayacaklar beni (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 20:09 | Son Güncelleme

HACI BEKTAŞ VELİ TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'deki temaslarının ardından Nevşehir'e gelerek partisinin il binasının açılışını yaptı.

Meral Akşener: Jiletle kazıyamayacaklar beni (2)

HACI BEKTAŞ VELİ TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'deki temaslarının ardından Nevşehir'e gelerek partisinin il binasının açılışını yaptı. Toplanan kalabalığa seslenen Akşener, daha sonra Gülşehir ilçesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Hacıbektaş ilçesine gelen Akşener, Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ziyaret etti. Müze içinde bulunan Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni de ziyaret eden Akşener, burada dua okudu, Aslanlı Çeşmeden su içti. Partililerin isteği üzerine fotoğraf çektiren Akşener, ilçeden ayrılarak Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.
Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR, (DHA) -

FOTOĞRAFLI

Meral Akşener: Jiletle kazıyamayacaklar beni (2)Meral Akşener: Jiletle kazıyamayacaklar beni (2)Meral Akşener: Jiletle kazıyamayacaklar beni (2)Meral Akşener: Jiletle kazıyamayacaklar beni (2)

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