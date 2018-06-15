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Meral Akşener Muş'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 15:38 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener: - "4 yıllık okullardan mezun olan gençlerimiz işsiz. Ben diyorum ki gençlerimize bu devlet iş vermek zorundadır, onları boynu bükük bırakmamalıdır"

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "4 yıllık okullardan mezun olan gençlerimiz işsiz. Ben diyorum ki gençlerimize bu devlet iş vermek zorundadır, onları boynu bükük bırakmamalıdır." dedi.

Akşener, partisinin Hasköy ilçe meydanında düzenlediği mitingde, ilçeye en son İçişleri Bakanı olduğu 1997 yılında geldiğini söyledi.

Bölgeyi 2,5 yılda 3 kez dolaştığını anlatan Akşener, "16 yıllık AK Parti döneminde Muş'un problemiyle Edirne'nin problemi, Bitlis'in problemiyle Yozgat'ın problemi aynı." diye konuştu.

Akşener, işsiz üniversite mezunlarına aylık 500 lira bağlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"4 yıllık okullardan mezun olan gençlerimiz işsiz. Ben diyorum ki gençlerimize bu devlet iş vermek zorundadır, onları boynu bükük bırakmamalıdır. İş veremiyorsa onlara 500 liralık vatandaşlık maaşı bağlanmalı. Şimdi bütün bu bölgenin çiftçilikte kullanılan elektrik masrafı var. 2 milyona yakın insan takipte, bunların faizlerini sileceğiz."

Miting sırasında aniden bastıran yağmur nedeniyle konuşmasını yarıda kesen Akşener, "Yağmur başladığı için sizi yormanın anlamı yok. Bugün burada bayram günü benimle bayramlaşmak üzere geldiniz. Allah sizden razı olsun. Birliğiniz, beraberliğiniz bozulmasın. 24 Haziran günü milletvekilliğinde arkadaşlarımı, cumhurbaşkanlığında kendimi sizlere emanet ediyorum. Oylarınıza talibim. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener muş

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