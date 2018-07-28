Meral Akşener: Pazartesi günü genel merkezimizde olacağım

Enver ALAS - İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)- OLAĞANÜSTÜ kurultayda aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar'daki evinin önünde yeniden partiye dönmesi çağrısında bulunan ve kendisine destek veren partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Allah sizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi herkes şehrine dönsün. Pazartesi günü Başkanlık Divanı'nı yapmak üzere genel merkezde olacağım" dedi.

İYİ Parti'de yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Akşener'i yeniden partinin başına geçmesi adına ikna etmek için yüzlerce İYİ Partili Akşener'in Üsküdar'daki konutu önünde toplandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen teşkilat mensupları Akşener'in Beylerbeyi Bayırı Sokağı'nda bulunan evinin önünde buluşarak, Akşener'e 'partinin başına dön' çağrısı yaptı. Gelenler arasında İYİ Parti milletvekilleri, parti yöneticileri, il ve ilçe başkanları ileşkilat mensupları da yer aldı.

İSTANBUL'A YÜZLERCE ARAÇLIK KONVOYLA GELDİLER

İstanbul dışından gelenler, yüzlerce araçlık konvoy ile saat 17.00 sıralarında Akşener'in evinin bulunduğu mahalleye giriş yaptı. Gün boyu nöbet tutan partililer, sık sık Meral Akşener lehine slogan attı, liderlerine 'dön' çağrısı yaptı. Akşener destekçileri mesajlarını 'Sonuna kadar Akşener' yazılı pankartlarla ve 'Yüzünü bize dön' yazılı dövizlerle verdi.