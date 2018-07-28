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MERAL AKŞENER : PAZARTESİ GÜNÜ GENEL MERKEZİMİZDE OLACAĞIM 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 20:50 | Son Güncelleme

Olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar'daki evinin önünde yeniden partiye dönmesi çağrısında bulunan ve kendisine destek veren partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Allah sizden razı olsun.

*Akşener,

"Pazartesi günü saat 15'de başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimde olacağım"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,(DHA)
Olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar'daki evinin önünde yeniden partiye dönmesi çağrısında bulunan ve kendisine destek veren partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Allah sizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi herkes şehrine dönsün. Pazartesi günü Başkanlık Divanı'nı yapmak üzere genel merkezde olacağım" dedi.

İYİ Parti'de yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Akşener'i yeniden partinin başına geçmesi adına ikna etmek için yüzlerce İYİ Partili Akşener'in Üsküdar'daki konutu önünde toplandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen teşkilat mensupları Akşener'in Beylerbeyi Bayırı Sokağı'nda bulunan evinin önünde buluşarak, Akşener'e 'partinin başına dön' çağrısı yaptı. Gelenler arasında İYİ Parti milletvekilleri, parti yöneticileri, il ve ilçe başkanları ileşkilat mensupları da yer aldı.

İSTANBUL'A YÜZLERCE ARAÇLIK KONVOYLA GELDİLER
İstanbul dışından gelenler, yüzlerce araçlık konvoy ile saat 17.00 sıralarında Akşener'in evinin bulunduğu mahalleye giriş yaptı. Gün boyu nöbet tutan partililer, sık sık Meral Akşener lehine slogan attı, liderlerine 'dön' çağrısı yaptı. Akşener destekçileri mesajlarını 'Sonuna kadar Akşener' yazılı pankartlarla ve 'Yüzünü bize dön' yazılı dövizlerle verdi.

KURMAYLARI İKNA ETMEK İÇİN ÇABA SARFETTİ
Aralarında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın, Lütfü Türkkan ve Şenol Bal'ın da bulunduğu bir grup partili yönetici Akşener ile görüşmek üzere eve girdi. Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından İYİ Partili yöneticiler dışarıya çıkarken, Koray Aydın eline aldığı mikrofonla sokaktaki partililere hitaben bir konuşma yaptı.

KORAY AYDIN'DAN 'DEVLET BAHÇELİ' GAFI
Aydın, "İYİ Parti ve onun sayın lideri Meral Akşener, Türk siyasi tarihine geçecek bir adım attı, sorumluluğu üstüne aldı. Hiçkimsenin yapamadığını yaparak olağanüstü kongre kararı aldı. Bizlerin göğsünü kabartan başımızı dik tutan sayın liderimiz Meral Akşener'e Türk demokrasisi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
Konuşmasının sonunda "Pazartesi günü saat 15'de sayın liderimiz Devlet Bahçeli" diyerek gaf yapan Koray Aydın, sözlerini "Genel Başkanımız sayın Akşener, Allah nasip ederse saat 15'de genel merkezde görevinin başında olacak" şeklinde düzeltti.

AKŞENER KARARINI AÇIKLADI
Ardından Lütfü Türkkan'ın çağrısıyla partililer, Genel Başkanları Meral Akşener'i dışarıya davet etti. Bunun üzerine kapıya çıkan Akşener, partililerin yoğun sevgi gösterisine eliyle onları selamlayarak karşılık verdi. Ardından kısa bir konuşma yapan Akşener: "Çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Hepinizi cok seviyorum. Şimdi herkes şehrine dönsün. Pazartesi günü Başkanlık Divanı'nı yapmak üzere genel merkezde olacağım. Komşularımı yeteri kadar yorduk. Tekraren teşekkür ederim, Allah'a emanet olun" dedi.
Daha sonra partililer Akşener'in evinin önünden ayrıldı.

Görüntü dökümü:
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-Akşener'in evinin olduğu sokakta toplanan partililer
-Evin önüne gelen milletvekilleri
-Parti yöneticileri, il ve ilçe teşkilat mensupları
-Pankartlar ve dövizler
-Partililerin Akşener lehine slogan atması
-Parti yöneticilerinin eve girmesi
-Koray Aydın ve milletvekillerinin evden çıkışı
-Koray Aydın'ın konuşması
-Aydın'ın gaf yapması
-Akşener'in kapıya çıkması
-Partilileri selamlaması
-Akşener'in kısa açıklaması
-Genel ve detaylar

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