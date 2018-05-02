Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na sürpriz bir ziyarette bulundu. Görüşmenin yarın açıklanması beklenen ittifak protokolü ile ilgili olduğu belirtiliyor.
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