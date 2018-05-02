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Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 21:44 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.

Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na sürpriz bir ziyarette bulundu. Görüşmenin yarın açıklanması beklenen ittifak protokolü ile ilgili olduğu belirtiliyor.

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Meral Akşener İYİ parti temel karamollaoğlu Saadet Partisi

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