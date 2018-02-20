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Meral Akşener, tecavüze uğrayan kedi Cedric'i sahiplendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 07:43 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, miting için gittiği İzmir’de tecavüze uğrayan Cedric isimli kediyi sahiplendi.

Meral Akşener, tecavüze uğrayan kedi Cedric'i sahiplendi

Geçtiğimiz Aralık ayında İzmir’de bir hayvansever tarafından kanlar içinde bulunan Cedric’in, veteriner kliniğine götürüldüğünde tecavüze uğradığı ve his kaybına uğradığı tespit edilmişti.

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Akşener sahiplendiği Cedric’le birlikte Twitter hesabından fotoğraf paylaşarak, “Zor zamanlar geçirmiş olan kedimiz artık yeni evinde. Düzenleyeceğimiz hayvan haklarını koruma kanunu ile hayvana eziyet, tecavüz ve kötü muameleye karşı caydırıcılığı olan önlemler alacağız. Allah’ın sessiz kulları da inşallah iyi olacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener izmir kedi

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
bu mıynet'in fetö uşağı meral aşkı nereden kaynaklanıyor. Türkiye düşmanlığından olmasın.
Ablam, söz veriyorum oyum sana. Hakkımıza, emeğimize tecavüz edenlerden bizi kurtar. Halkını da sahiplen.
@anaforum bumu kurtaracak vatanı önce kendini FETÖ etiketinden temizlesin.
@samibicakci daha düne kadar fetö nün yalakası siz koyunlardınız
@samibicakci Fetöyü bu ülkenin başına saranlar sizlersiniz. Fetöye hocam diyen, yeter gel bitsin bu hasretlik diyen hep sizdiniz. Şimdi kalkmış Meral ablamıza laf ediyor, iftira atıyorsunuz. Allah çok büyük elbet yaptıklarınız yanınıza kalmaz.
@aaakok koyun derken 8 seçim kaybeden birini yeniden genel başkan seçmek koyunlugun daniskası be vatansız köpek..güruh..islam düşmanı seni...
@anaforum yani diyorsunki feto söz veriyorum oyun sana..
Kocasını milletin içinde azarlayan kadından yapmacık sevgi gösterileri..
Şu haberede Fetö yorumu yapıldı ya daha ne diyeyim İnsanlığınızı kaybetmişsiniz. Yazık...
Merak Hnm. sizi bu ülke için umutlanmanın tek şansı olarak görüyordum, bu sıcacık sevginizi ve şevkatinizi gördükten sonra ümidim daha da arttı. İyi ki varsınız. Ülkemiz siz ve sizin gibi aydın,dürüst ve ilkeli insanlar ile bu karanlıktan çıkacaktır.
@downferda çevremde bir sürü sokak hayvanını evinde besleyenler var.ne var bunda yalaka gibi yorum yazmıssın.ülkenin etrafına bi bak kaynar kazan gibi meral gelicek dünyaya barışmı gelicek dış güçlerin oyunu her zaman olacak bunu türkiye lideri değiştiremez anla bunu
Cedric in oyunuda kazandın, hadi yine iyisin meral. Çekimlerden sonra bi çöpe atmadıysan kediyi tabii
@samil_dogan_1980 KALBİN PİSLİK SARMIŞ
ha ha ha anca kediyi sahiplenir zaten ikinci kılıçdaroğlu vakası geliyor nerde boş işler orda meral akşener bu hareketinle tüm hayvan sevenler oyunu sana ataçak emin ol yakında bir ypg liyi evlendirir ordanda dogunun oyunu alırsın bu haberde yakında çıkar olay türkiye değil vatan sevgisi değil koltuk sevdası bunlarınki icraat sıfır laf söz işkembeden sallama 100
@sinirsiz36 SİZ İNSANLIKTAN ÇIKMIŞSINIZ .BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZCILAR .
reklam kokan hareketler meraaal. ortayı yapmışsın yalamalar gol yapmaya çalışıyor
bir önceki seçimde de pkk lıları temiz çocuklar diye boyayıp piyasaya sürmüşlerdi anlaşılan bu seçimde bu rolü fetonun yeni oyuncagı meroya vermişler.. tabi yersen ...meronun alacagı en yüksek oy % 8 onuda chp deki ulusalcılar verecek..chp hdp ye yanaşınca ulusaslcılar uyanmaya başladı..
@asiye_imparator_1958 igrenc bir insan oldugunuz hayvan gibi yaptiginiz yorumdan belli. Düzgünce ifade edemez misin kendini? Ahir mi burasi. Her yeri kahvehaneye cevirdiniz.
2000 yılından sonra tüm abd projelerini askıya aldık bundan sonrada almaya devam edecğiz..
@karpinli hı hı belli. 2002 yılında seçimlerden sonra kimlerin daha vekil değilken ABD'ye çağrılıp pazarlıklar yapıldığı ortada.sen kendini böyle avut. Atı alan Suriye'ye geçti. Sen hala uyuyorsun
Bravo kim yaparsa yapsın böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var.
kedi nasıl tecavüze uğruyor
@muratadlim kendi öz çocuğuna tecaviz edenlerin, su damacasına tecavüz edenlerin yaşadığı bir ülkede yadırganacak bir şey mi bu......
Catlasaniz da, patlasaniz da siz istediniz diye atlar ölmez. Hoşsssstttt Feto'nun artığı kriptolar önünüzden yiyin leyn. Zamanı gelince Feto teröristine yardım ve yatakliktan alayiniz yargilanacaksiniz.
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