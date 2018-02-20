Meral Akşener, tecavüze uğrayan kedi Cedric'i sahiplendi

Geçtiğimiz Aralık ayında İzmir’de bir hayvansever tarafından kanlar içinde bulunan Cedric’in, veteriner kliniğine götürüldüğünde tecavüze uğradığı ve his kaybına uğradığı tespit edilmişti.
Akşener sahiplendiği Cedric’le birlikte Twitter hesabından fotoğraf paylaşarak, “Zor zamanlar geçirmiş olan kedimiz artık yeni evinde. Düzenleyeceğimiz hayvan haklarını koruma kanunu ile hayvana eziyet, tecavüz ve kötü muameleye karşı caydırıcılığı olan önlemler alacağız. Allah’ın sessiz kulları da inşallah iyi olacak” dedi.
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