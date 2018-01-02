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Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 08:43 | Son Güncelleme 6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuştu. Akşener, Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları kurulduğunu duyduklarını belirtti.

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Partisinin seçim eğitim merkezleri kurduğunu belirten Akşener “Önemli olan sandığa sahip çıkmak. Sandık namusumuz. O sandığı koruyacağız. Kendi hakkını koruyamayan başkasının hakkını koruyamaz. ‘Bunlar istediğini yaparlar' düşüncesiyle sandığa sakın gitmemezlik yapılmasın” dedi.

“İNSANLARI ÇATIŞMALARIN İÇERİSİNE SÜRÜKLEYECEKLER”

Akşener çok konuşulacak bir iddiayı da dile getirdi. “Son dönemde üniformalar uzun namlulu silahlarla bazı kişiler ortalıkta dolaşıyor” diyen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlarla ilgili çok önemli iddialar var. Örneğin Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılırsın ve bize bilgi verilsin. Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var. Bunlardan birisi de Sadat diye bir yapı. İnanın Sadat da diğer yapılar da benim için toz zerresidir. Bu malum yapılar insanları çatışmaların içerisine sürükleyecekler. Şimdiden uyarıyorum ve önlem alınmasını istiyorum.”

“‘SANDIK BAŞLARINI SADAT'ÇILAR TUTACAK’ DİYE KORKU AŞILIYORLAR”

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AK Parti’nin seçmeni sandıktan uzak tutmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yapılan anketlerde 50 artı 1'i ferah ferah göremiyorlar o yüzden AKP'de asabiyet var. Vatandaş ‘Hile olacak, oy kullansak ne olur' dememeli. Seçmeni sandıktan uzak tutmak istiyorlar. ‘Sandık başlarını Sadat'çılar tutacak, falanca silahlı örgüt tutacakmış' diye vatandaşa korku aşılıyorlar. Ben de her fırsatta onlara ‘korkmayın' diyorum. Korku kelimesi sinsi şekilde insanların ilklerine işleyen bir kelime olmuş. Bizim huzura ihtiyacımız var bunu da sağlayacağız.”

“SEÇİM 15 TEMMUZ'DA”

Erken seçim tartışmaları hakkında da konuşan Akşener şunları kaydetti: “Benim bildiğim Erdoğan yerel seçimlerden önce cumhurbaşkanlığı seçimini yaptırır ve tarih olarak da 15 Temmuz'u seçer. Erdoğan, asla bu tarihi kaçırmaz. Güneydoğuda bir PKK bir de AKP yumruğu var. İki taraf da kendisindensin ya düşmansın havasındalar seçmenin alternatife ihtiyacı var o da İYİ Parti. Diyarbakır'dan da milletvekili çıkaracağız. Batının da doğunun da ortak sorunu hukuksuzluk. Belediyeye kayyum atanıyor. Hizmet yapıyor ama ayrımcılık da devam ediyor. Bitlis'in bir ilçesindeydim bir genç yanıma geldi ‘huzur istiyorum' diye ağladı. İnsanlar huzur istiyor.

Yabancılar bana iki soru yöneltiyorlar. Birincisi ‘Seçime girebilecek misiniz?'İkincisi de ‘Korkmuyor musunuz?' Bunlar ülkemiz adına çok üzüntü verici sorular. Partimizin seçime sokulmayacağını, benim cezaevine atılacağımı düşünüyorlar. Buradan çıkan sonuç seçim kazanmak için AKP'nin her şeyi yapabileceğidir. Çok üzüntü verici bir şey. Ben de yabancılara ‘Seçime girebiliriz, bir şey olmaz. Erdoğan kendine bir kadından korktu dedirtmez. Ülkemiz adına rahat olun' diyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Sözcü Meral Akşener Saygı Öztürk İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
fatih portakal'ın dediği gibi. sıfır proje. sıfır vizyon. chp'nin ucuz bir kopyası. hdp deriz pkk yandaşı der beğenmeyiz ama o adamların bile bir davası var amacı hedefi var. bunlarda hiçbiri yok.
@smdemir43 BUNDA PEŞİNDE DOLAŞAN BİR KİTLE VAR İSTE AMİP BUNLAR NE DİYELİM ORTAYA AT BİR YALAN GİDİN ARAŞTIRIN DE ULEN SEN VE KEMAL OLMUŞUNUZ FETÖ SÖZCÜSÜ NEDEN KULLANDIRIYORSUNUZ KENDİNİZİ ACABA BU SOYSUZLARA
BU KADIN KUKLA KIZIM SEN GİT BABAN GELSİN BU YAPILAN YERLER VARSA DEVLETİN EĞİTTİĞİ ASKERDİR VEYA POLİSTİR SEN KENDİNİ KORU YERİNDEN YUVARLANAN KAYA YOSUN TUTMAZ DAĞILIP PARÇALANMAKTAN BAŞKA BİR BOKA YARAMAZ ÇOK OYNAYAN BİNA DEVRİLİR DEVRİLECEKSİN AMA SESİN OYUNDAN ARKANDAN GELENLERDEN FAZLA ÇIKIYORSA MÜŞTERİSİ OLMAYAN MALI SATMAK ZORDUR AYAKLAR ALTINA DÜŞMESİN ŞEREFİN OTUR OTURDUĞUN YERDE DEVLETİ BEĞENMEYEN HİÇBİR ŞEYİ BEĞENMEZ BAŞBUĞU YOLUNDAN AYRILMAK SENİ REZİL OLMANA YETER DE ARTAR BİLE BİR İNSAN BAŞBAKAN OLMAK İÇİN DEĞİL HİZMET ETMEK İÇİN ADAY OLUR SEN BAŞ OLACAĞIM DERKEN DÜŞECEKSİN
seni yağlı kazığa oturturum diyen bir binbaşıdan korkup bakanlığı bırakan kadın şimdi REİSİN adaletine sığınmış efeleniyor bu efelenmektende öte fitnelik çıkarıyor korku aşılıyor aklı sıra... biz biliyoruzki o dediklerin gercek olsa sen kafanı evden dışarı çıkaramazsın yürü git işine bak adam gibi biri gelsin muhalefete
VALLAHİ BİLLAHİ TÜRKİYE'DE SİYASETİ SENDEN DAHA İYİ YAPACAK EN AZ ON MİLYON İNSAN ÇIKAR BE KADIN, SURATINIZDAKİ AT GÖZLÜĞÜNÜZÜ ÇIKARINDA BİR BAKIN ETRAFINIZA, SANA OY VERECEK PEŞİNDEN KOŞACAK KAÇ İNSAN VAR? SENİN GİBİ DOLMUŞA BİNİP SİYASET ARENASINDA MEVTA OLMUŞLARA BİR BAKSAN KENDİ AKIBETİNİ DE GÖRMÜŞ OLURSUN, İLK SEÇİMDEN SONRA SENDE O GURUBA KATILIRSIN MERAK ETME? PARTİSİNİ SATAN, OY UĞRUNA DALDAN DALA SIÇRAYAN, FETONUN SİYASİ DANSÖZLÜĞÜNÜ YAPANLARI BU HALK UNUTMAZ SEN MERAK ETME?
evet doğru sölüyor.sarıklı poturlu,pis sakallı varlıklar türedi,milletin yolunu kesip dini hurafelerle aynı arap koyunlar gibi olmamızı tehditle istiyorlar.standart giyenlere bile saldırmaya başladılar.akpkk t.ç yı ne hale getırdı artık görün koyunlar.
vay vay troller iş başında yahu trolcükler azcık akıllı olun eger bu kadın maşa olsaydı çoktan birileri gibi iki-üç dönem iktidardı acaba kimler iki üç dönemdir iktidar da
@tarkutayhan ULEN SEİN GİBİLERİN BEYNİNİ KUŞA TAKSAK TERS UÇAR BİR BAK BAKALIM TANSU ÇİLLE BU KADINI NASIL BAKAN YAPMIŞ KİMLER TAVSİYE ETMİŞ ARAŞTIRIN BİRAZ KÖR OLMAYIN
hayatimda gördum en kopya hareketler bunda var.. fetö hareketleri tavan.
Sandık başlarını sadatçılar tutacakmış sizin sandık görevlileriniz yok mu, polis yok mu nerede yaşadığınızı zannediyorsunuz. Birde korkmayın diyormuş cesaret aşılıyormuş insanlara... madem o kadar cesurdun sözünün eriydin, neden tankların üzerine ilk ben çıkarım dedin de 15 temmuzda sessizliğe büründün?büyük lokma ye ama büyük laf etme!altından kalkamazsın ve keMAL gibi siyasi çöplüğe gidersin!!
@ilbertay ,tankların üstüne çıkan siyasetçi kim görmüş.Hipnotik hastalar gibi konuşmayın.Çamur atmak kolay.Tankı mankı bilmeyiz ama Fetö'yü bu ülkenin başına bela edenleri bilmeyen yok.Zihinleri yok edilmişler hariç.
Sen neyin kafasını yaşıyon senin dönemindemiyiz biz gaziolayları susurluk senin dönemindemiyizde iftira atıyorsun utanmaz sen parti kurdun diyemi silahlı eğitim alacaklar TC erkeklerinin hepsi asker Türk asker doğar bilmezmisin at avrat silah derler duydunmu bilmeyenmi var silah kullanmayı gündemde bulunmak için yapılmış reklam hareketler
ancak ortalığı kızıştırmak için çıkarılan bi parti ve sözcüsü başka bi halta yaramazsın sen ak parti karşısında tüy bile değilsin her haberin medya şişirmesi her toplantın boş beleş adam dolu sen mi bu ülkeye lider olacan sen git önce bi doktora beynini kontrol ettir iyice bunadın sen
Daha seçime girmeden bahane üretme paranoyak yaklaşım tarzları bunlar komik çok komik kumandayla y
KİM ARAŞTIRIP SİZE BİLGİ VERECEK ONUDA SÖYLE BELLİKİ ÜFÜRÜK VAY TÜRKİYE VAY YALAN ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR. SAĞ DUYULU MİLLET BU LAFLARA İNANMIYOR.
HELAL AKŞENER ...DOĞRU İNSANSIN...MHP BİTTİ..MİLLİYETÇİLERİN BİRLEŞTİĞİ PARTİ OLMA YOLUNDA TAM YOL İLERİ...
Ha ha haa. Çok komik şeyler oluyor bu ülkede. Kılıçdaroğlu na verilen bilgiler sahte olunca kılıçdaroğlu artık yemiyor diye Akşenere veriliyor.
memlekete fitne sokmaktan başka yaptıkları bir şey yok akşener hava alacaksın hava biraz kendiniz olun yazıklar olsun size
Ben iyi partili değilim fakat Meral Akşenere fetöcü diyenler şaşırıyorum fetöcü arıyorsan akcılara bakacaksın gelmedi diye ağlayana bakacaksın bu kadar önünü açana bakacaksın meral Akşenerin dedikleri doğru Ankara’da gördük siyah minibüslerle gelip seçimde sıkıntı çıkaranları dövenleri Ankara’da yaşayanlar bilir palavra demeyin
@karakartal_m YAPTILARSA ŞEREFSİZLİĞİN DİK ALASIDIR AMA DOĞUDA PKK ZORLA OY KULLANDIRIRKEN SİLAH DAYARKEN NİYE SESİNİZ ÇIKMIYORDU SADECE AK PARTİ GİTSİN DE NASIL GİDERSE GİTSİN ŞİMDEİ DEMOKRASİ HAVARİSİ KESİLDİNİZ İKİ YÜZLÜSÜNÜZ MALESEF SAMİMİ DEĞİLSİNİZ
Bu nasıl paranoya.bozacının şahidi Şıracı.idda sözcü'den,söyleyen Akşener.ya bu sözcünün vatana,millete,bayrağa ne faydası olmuş şimdiye kadar.
doğru inanıyorum.böyle bir halde bu vebali halka değil o gün gerçekten bu hatayı yapacak sebep olacak kişilerden hesap sormalıyız.dini dili görüşleri ne olursa olsun türk halkı olarak kenetlenmeliyiz.tabi doğruluk payı varsa.herkes komşusuna sahip çıkmalıdır.
At at yutmadık. Bu kadar yalan söylenir. Bu anlayışa mankurt anlayışına ülke yönetimi verilir mi elbette verilmez. Ey azizi millet uyanık ol.Bu kişiye güvenilmez.Bununla yola çıkılmaz.Al partini başına çarp. Elbette seçimlere katıl mutlaka millet iradesini göstermeli hesabı millet kesmeli.ama söyledikleri yalanın daniskası.
@ali.alkir ,sevgili aktrol,TV'ler bile gösterdi o silahlı grupları.Sen hipnoz durumuna devam et.Birazcık medyayı takip et.Bir de öğrenmiş mankurt vs.Anlamını sorsan bilmez.
Tokatı ağzına dolama. Tokatta böyle bir oluşum yok ve ihtiyacımızda yok. Aklın sıra Cumhurbaşkanımıza diktatör demeye getiriyorsun ama ne Tokatlı yuttu ne de başkası. Sen sana bu aklı veren ağababalardan doğru bilgi alamazsın Tokata gel sokaklarda gez ve halka sor böyle bir şey var mı? Sonra şehrimizi karala.
İnadına iyi parti, inadına meral akşener.
Ağla oylarım çalındı diye başla ağlamaya alıştık sizin iftiralarınıza chp saadet ve sen başlayın ağlamaya fetöcülere kol kanat germeye sandık başında seninkilerden olmayacakmı her partili seçmenlerden olmayacakmı gülüyoruz içler acısı halinize
Allah akıl fikir versin, sandıgı korumak mı senin işin, yeni kurulan bir parti için çok iyi bir vizyon. Ne yapacaksın sen ondan haber ver ,İsrail le yolları ayırıcaz, de sıkıyorsa , Musul kerkuk u ,Turkıye topraklarına katıcaz de,millet için asgari ucreti 5 bin tl yapıcaz de. yok sen sadece eleştir, senin peşine takılanlara da allah yardım etsin..
anlaşıldı işte.sifilerin halka mudahelesi khk kanunu bunun için çıkarılmış dememkki.herkesin evinde cebinde haberleri okuya bilen bir sözcük varya.okur yazarsak bak neler yapmaya çalışılıyor.bazı eski siyasetçilerin bundan haberleri vardırki.hemen mudahale ettiler.bakalım allah sonumuzu hyrlı etsin.
istemedigin bir partinin fikirlerine kimse boyun egmek zorunda degil.silah dagıtıyorlar leblebi gibi ona buna geçen sefer gördük.sivil halkı vuracak zihniyetin karşısındaki halk eli boş beklemiyecek, attıgı adıma göre adım atılır.halkın ödedigi vergilerle kendi yandaşına silah ver, vergi ödeyenlere mermi sık de, gün ola harman ola,kimin canı daha tatlı o gün herşey ortaya çıkar.kurtuluş savaşından kalan düşman artık döl kalıntılarının ne kadar cesareti var görürüz.
ÜLKE İRANLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR VE BUNU ARAPSEVELR DEĞİL VATANSEVERLER GÖREBİLİYOR .
SİYASETİ GÖRÜYORUZ AYAKLAR ALTINDA KİMSEYİ TANIMAYAN SAYMAYAN BİR LİDER VAR ULKEDE BİRİ OLSE FETO YAPTI HIRSIZLIK OLSA FETO YAPTI HERŞEYİ FETO YAPTI OBUR DUNYADADA OYLE HESAP VERİRSİNİZ FETO KANDIRDI DERSINIZ .. MERAL AKŞENER GİBİ BİR İNSANA DA BİLİP BİLMEDEN SALLAMAYIN ELEŞTİRİYOSAN DÜZGÜN BİR DİLLE ELEŞTİRİNİ YAP MERAL AKŞENER GELEÇEK HERŞEY İYİ OLAÇAK
Savcılıklar bişey yapamıyor ama Uğur DÜNDAR gibi bir gazeteci yokmu gitse araştırsa çekim yapsa yayınlasa doğruysa da yanlışsa da gizlice çekim yapsa ceza çıkardılar gizli çekimlere ama yanlışı milletin görmesi gazeteciyi yüceltir ceza verenleri gözden düşürür hadi medya siz görevinizi yapın ki iyiyi kötüyü ayırt edelim.
chp nin geçmişte sandıkların üstüne chp bayrağı astığı gibimi akşener ?
Resmen iç savaş başlatmak için kışkırtıcılık olacak söylemler bunlar.. Tıpkı rahmetli Adnan MENDERES için söylenen "öğrencileri kıyma makinesinde kıydılar" gibi.. Bu tarz konuşmalar belki siyaseten AKŞENER'e rant sağlayacak ama ülkeyi çok büyük çıkmaza götürecek.. Biraz sorumuluk lütfen...
hakkında soru işaretleri coğalıyor.. ...
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