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Meral Akşener TRT'de konuşma yapmama kararı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 17:54 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in TRT'de propaganda konuşması yapmayacağı duyuruldu.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in TRT'de propaganda konuşması yapmayacağı duyuruldu.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuran İYİ Parti yetkililerince, Meral Akşener yerine partiden başka birinin konuşma yapması talebinde bulunulduğu belirtildi. Bu talebin reddedildiği kaydedilen açıklamada, "İYİ Parti cumhurbaşkanı adayına ayrılan sürenin kullanımına yapılan bu müdahale üzerine, cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT'de konuşma yapmama kararı aldı" denildi.

ANKARA, (DHA)

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