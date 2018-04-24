Meral Akşener tweetlerini sildi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Twitter'da, ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan FETÖ'nün kara kutusu Emre Uslu ile karşılıklı yazışmaları sildiği ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Meral Akşener, Emre Uslu'nun, 17-25 Aralık 2013 operasyonları öncesi Twitter'da yazdığı "Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu:))" şeklindeki açıklamasına, "Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı. Akşener, Uslu'nun, "Bugün gerçekten pozitif olacağım. Siz iyi haber verin bari sn. Bakan?" şeklindeki sorusuna ise, "Ben muhalefetim olmaz. Siz bulun ki rahat uyuyalım:))" demişti. Meral Akşener'e ait söz konusu paylaşımların, silindiği tespit edildi. Emre Uslu'nun Meral Akşener'e yazdığı yazılar ise duruyor.

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Emre Uslu ile Meral Akşener'in karşılıklı yazışmaları şöyle:

EMRE USLU: "Bugün pozitif takılacağım nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Ne var etrafta pozitif?"

MERAL AKŞENER: Siz bulamaz iseniz biz ne yapalım:))

EMRE USLU: Bugün gerçekten pozitif olacağım. Siz iyi haber verin bari sn. Bakan?

MERAL AKŞENER: Ben muhalefetim olmaz. Siz bulun ki rahat uyuyalım:))

EMRE USLU: Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu :))