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Meral Akşener tweetlerini sildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 07:58 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 17-15 Aralık 2013 operasyonları öncesi yazıştığı FETÖ üyesi Emre Uslu ile Twitter’daki yazışmalarını sildi. Yazışmada Uslu'nun, Akşener’e "Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu" dediği belirtildi.

Meral Akşener tweetlerini sildi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Twitter'da, ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan FETÖ'nün kara kutusu Emre Uslu ile karşılıklı yazışmaları sildiği ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Meral Akşener, Emre Uslu'nun, 17-25 Aralık 2013 operasyonları öncesi Twitter'da yazdığı "Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu:))" şeklindeki açıklamasına, "Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı. Akşener, Uslu'nun, "Bugün gerçekten pozitif olacağım. Siz iyi haber verin bari sn. Bakan?" şeklindeki sorusuna ise, "Ben muhalefetim olmaz. Siz bulun ki rahat uyuyalım:))" demişti. Meral Akşener'e ait söz konusu paylaşımların, silindiği tespit edildi. Emre Uslu'nun Meral Akşener'e yazdığı yazılar ise duruyor.

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Emre Uslu ile Meral Akşener'in karşılıklı yazışmaları şöyle:
EMRE USLU: "Bugün pozitif takılacağım nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Ne var etrafta pozitif?"
MERAL AKŞENER: Siz bulamaz iseniz biz ne yapalım:))
EMRE USLU: Bugün gerçekten pozitif olacağım. Siz iyi haber verin bari sn. Bakan?
MERAL AKŞENER: Ben muhalefetim olmaz. Siz bulun ki rahat uyuyalım:))
EMRE USLU: Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu :))

emre

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
bu sadece bu tweet bile akşenerin fetö kahpesi olduğunu ne kadar ucuz ve hafif bir kişilik olduğunu ortaya koyuyor.bu hain köpeğe oy verecek satılık beyinler de çok
hadi oradan ak koyun fetö zaten sizsiniz
O tarihte sizinkiler yazismiyor ne istiyorlarsa veriyorlardı ...
@natilus34 Sen de satılık bile olsa beynin zerresi olmadığı ve Meral Hnm.dan Allahtan korkar gibi kortuğun ortada. Fetöcü arıyorsan yalakalığını yaptığınız tarafa bakacaksın.
sadece cakma ulkucu deyil ayni zamandada tam bir fetocu
2013 yılında kimler kimlerle yazıştı onları da çıkarın bi zahmet çünkü o zaman bu kişilerle hükümetin kendisi yazışıyordu
Sizden olmayan fetöcü oluyor. Bakalım başka neler üreteceksiniz iyiliğin önünü kesmek için.
sabah gazetesi tam tarafsız maşallah
17-25 aralıktan önce fetoşa salya sümük ağlayanlar hala kabinede devleti yönetiyor
başbakan olacağım naralarını unutmadık 15 temmuz öncesini.....
kimin fetöcü olduğunu bu halk iyi biliyor koç sen rahat takıl,dön artık bitsin bu hasretlik diyip göz yaşı dökenler bugün inkar ediyor hadi sen şimdi git bu cevabı bir köşede sindir.hadi bakayım
sadece akp liler fetöcü degil :)geri kalanlar ya hain ya terörist ya fetöcü yada kafir yemin ediyorum sırf bu yüzden akp den nefret ediyorummm
SABAH KAZETESİNİN NE KİN VE İFTİRAYLA YAZDIĞI GAYET AÇIK. O YÜZDEN BU HABERLER SAYILMAZ.
Ülke yönetecek ekip ve başkan adayı ( akşener dahil) ip'den çıkmaz... Kaldı ki CHP yine hata yaptı kendi oylarını böldü. Göreceksiniz CHP den İP ye oy kayacak
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