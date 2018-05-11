Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Meral Akşener ve Muharrem İnce için bazı kirli senaryolar hazırlandığını iddia etti.
Takan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;
Ankara'da gerçekten çok garip işler oluyor. Kulağımıza, inanılmayacak ve olmasını asla istemeyeceğimiz yalan çıkmasını kuvvetle temenni ettiğimiz kirli senaryolar geliyor. Cumhurbaşkanlığı yarışında en kuvvetli adaylardan biri olan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in FETÖ ile ilişkilendirilmesi ile ilgili karanlık oyunlar pespaye tezviratlar malumunuz. Önceki gün sabah kahvaltısında bir araya geldiğimiz SP lideri Temel Karamollaoğlu da bunları "çirkinlik" diye nitelendirip toplumda tutmadığını ve tutmayacağını söylemişti. Gerçekten öyle de Türkiye'yi karıştırmak isteyen kirli ellerde oyunlar biter mi?..
'KİRLİ SENARYOLAR HAZIRLANIYOR'
Devlet koridorlarında, İsrail gizli servisinin yeni kumpas hazırlıklarında olduğu konuşuluyor. Sadece Akşener değil, Muharrem İnce hakkında da karalamaları içeren bazı kirli senaryoların servise hazırlandığı belirtiliyor. Dilerim, bu demokratik yarış doğal mecrasından çıkmaz/çıkartılmaz!.. Çünkü bunların kazanını olmaz. Kaybedeni Türkiye olur...
Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!
Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!
Mısır'da ulaşıma yüzde 250'yi bulan zam yapıldı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Mezar soyguncuları 'taşa dönüşmüş halde' buldu
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Odunluğu tamir ettiren adam tesadüfen hazine buldu!
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Okuyucu Yorumları 76 yorum