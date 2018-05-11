HABER

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 09:40 | Son Güncelleme

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı ve Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşesinde Meral Akşener ve Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Takan, "Ankara'da gerçekten çok garip işler oluyor. Kulağımıza, inanılmayacak ve  olmasını asla istemeyeceğimiz yalan çıkmasını kuvvetle temenni ettiğimiz kirli senaryolar geliyor." ifadelerini kullandı

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Meral Akşener ve Muharrem İnce için bazı kirli senaryolar hazırlandığını iddia etti.

Takan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;

Ankara'da gerçekten çok garip işler oluyor. Kulağımıza, inanılmayacak ve  olmasını asla istemeyeceğimiz yalan çıkmasını kuvvetle temenni ettiğimiz kirli senaryolar geliyor. Cumhurbaşkanlığı yarışında en kuvvetli adaylardan biri olan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in  FETÖ ile ilişkilendirilmesi ile ilgili karanlık oyunlar pespaye tezviratlar malumunuz. Önceki gün sabah kahvaltısında bir araya geldiğimiz SP lideri Temel Karamollaoğlu da bunları "çirkinlik" diye nitelendirip toplumda tutmadığını ve tutmayacağını söylemişti. Gerçekten öyle de Türkiye'yi karıştırmak isteyen kirli ellerde oyunlar biter mi?..

'KİRLİ SENARYOLAR HAZIRLANIYOR'

Devlet koridorlarında, İsrail gizli servisinin yeni kumpas hazırlıklarında olduğu konuşuluyor. Sadece Akşener değil, Muharrem İnce hakkında da karalamaları içeren bazı kirli senaryoların servise hazırlandığı belirtiliyor.  Dilerim, bu demokratik yarış doğal mecrasından çıkmaz/çıkartılmaz!.. Çünkü bunların kazanını olmaz. Kaybedeni Türkiye olur...

İnce mi yoksa Erdoğan mı kazandı? İnce mi yoksa Erdoğan mı kazandı?
Erken seçim için çarpıcı açıklamalar: 2002'den bu yana bir ilkErken seçim için çarpıcı açıklamalar: 2002'den bu yana bir ilk
Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklamasıMuharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener muharrem ince Ahmet Takan 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

AK Parti'de sahte aday krizi!

AK Parti'de sahte aday krizi!

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Okuyucu Yorumları 76 yorum
hadilan ordan meral kripto fetöcü değilse ülkeyi terkederim bizi malmı zannettiniz dalkavuklar
bu akp lilerin işi gücü alavere dalavere, kumpas, bizans oyunu, iftira....
hemen akp ye olayı yapıştır bu gibi bizans oyunları size yakışır ancak
akp = israil... israil ne istedi de akp yapmadı?? tohumu bile israilden almıyor muyuz???
tüm fetöcüleri ve fetö sevenleri lanetliyorum.kahrolsun fetö partileri.
@ademtoyan evet kahrolsun akp
yazar değilde senarist olmalıymış
Bence önce adam olmalıymış.
iftira atacaklar,bel altı vurmaya çalışacaklar, her zamanki gibi. Bir de müslumanız derler
Ha bizde yedik İsrail Erdoğanı isteyecek ha hadi olum başka kapıya biz kimin israile posta koyduğnu gözümüzle görüyoruz ha..iktir
@extrabilenadam kım ısraıle posta koymus akp mı hadı ordan
@omersaglam2004 tedavi olabilirsin
@omersaglam2004 Allahıda inkar etmeye başla
@extrabilenadam uyu koyun, bak bakalım "ben bop'un el başkanıyım dıyen kim?", sonra tekrar sor israil neden erdoğanı ister diye.
Boşuna çabalıyorsunuz. Hiç şansınız yok. Bu tür haberler çaresizlik ürünü. Bu milletin bu muhalefete oy vereceği bir tek neden bile yok. Temel’den bile medet bekler duruma geldiniz.
eyy Türk milleti; her türlü oyuna, karalamaya, çirkefliğe, operasyona hazırlıklı olun. AKP seçim kazanmak için her şey yapar.
şaşırdık mı? hayır. sanki daha once yapmadıkları şeyler. işleri güçleri çamur atma ve çirkeflik. fetöde aynısını yapıyordu. teknik aynı. savaşta hile helaldir diyen zihniyet değil mi bunlar????
meralla Muharemin daha doğrusu partilerinin düşmanlarımıza çalıştığını bilmeyenmi var..
OYUNU GÖRÜYORUZ OYUMUZU ONA GÖRE VERİYORUZ...İYİ İNSANLAR UMUDUMUZ...MUHARREM İNCE DE AKŞENER DE GÖNLÜMÜZDE YERİNİ ALMIŞTIR
Abd kanalı Fok,Abd menşeili mynet meralal ablanın reklam kanalına dönmüş!! Neden acaba..
Yaptılar yapmadıkları şeymi fetocu kendileri ama millete çamur atıyorlar Allah belasını versin bunların
kirli senaryomu yahu akşenerin fetö bağlantısını bilmeyenmi var,cumhur ittifakının her şeyi halk önünde gerçekleşiyor,şer ittifakıda otel odalarında gizli pazarlıklar yapıp 15 davarı alıp satıyor,geri veriyor.
@cbozanli Akşenerin fetö bağlantısı olacak erdoğan kendisine riski atan partinin liderini hapse attırmayacak öyle mi? daha partiyi kurmadan yok ederdi. O kadının fetöyle ilişkisi olsa bu kadar rahat konuşabilir miydi? siz başka gezegende mi yaşıyorsunuz hiç haber izlemiyor musunuz?
karanlık seneryo güzel sallamışsın da bu senin beyninle yazabileceğin bir seneryo değil kulagına kimler fısıldadı
temelle akşenerin fetö evlatları olduğuna şüphe yok. bunların defalarca kimin tarafından oyuna sokuldukları bilinmektedir. bu seçimin 2. tura kalmayacağı da ilk turda reisin seçileceğide kesindir
Bunların gözünde eğer bunların yanında değilseniz ya fetocu yada pkk sempatizanisiniz
Allahsızlar
Ahmet TAKAN tam bir fetöcü ağzıyla yorum yaparak seçmenin kafasını karıştırmaya çalışıyor. %10 barajını aşamayacak olan Meral AKŞENER hanımın popülütesini yükseltmeye çalışıyor. Heçmen bunu yemez.
BÜTÜN SENERYOLAR KENDİLERİNE AİT!!BAŞARAMAYACAKSINIZ!!!DURMAK YOK YOLA DEVAM!!
hangi kirli senaryo 6 sefer Milli Görüş Partilerini Kapatanlar ile Sözle Milli Görüşçülerin Bir Araya Gelmesi Kirli Değil Demokrat Parti Genel Başkanını idam edenler ile Sözde Temsilcilerinin Bir Araya Gelmesi Kirli Değil de nedir sizce tutup tutmayacağını bütüğn münafıklar görecek her seçim öncesi aynı teranelerle milleti salak yerene koyanlara bu seçimde yine millet tokatı yapıştıracak
İŞTE BU YÜZDEN ERDOĞAN GİBİ GÜÇLÜ LİDERLERE İHTİYAÇ VAR, YOKSA BU İŞLER AKŞENER VE İNCENİN ALTINDAN KALKABİLECEĞİ ŞEYLER DEĞİL.
SP lideri Temel KARAMOLLAOĞLU düne kadar Madımak Otelinin yakılmasını savunan gerici söylemlerde bulunurdu. Bu gün ne oldu ki CHP ' ye ortaklık teklif etti. Ne olacak, tabikine ingiliz koruması altında. Normaldir bu.
İsrail şu an suriye de kuzey kürdistan hayaline son veren, Bop projesini bitiren Devlet bahçelinin peşinde..Saçma ve iyi parti yardakçısı bir yazarın siyasi oyunudur bence..
akepe=fetöş
@serhanaz AHLAKSIZ
saçmalayıp duruyorsunuz israil abd ing abd tayyip gitsin diye uğraş ırken böyle
myney habetin amacı sağ gösterip sol vurmaksa buna anca gçmla gülerim yemiyorlar artık
Akp den habersiz yapılamayacak işler bunlar sonra kimse demesin kumpas kuran o çok sevdiğimiz dış güçler diye
bu israil kime çalışıyor acaba perinçekemi recebemi..
İsrail gizli servisi mi? Ergenekon, balyoz vs operasyonlarındaki gibi AKP çıkmasın bunun altından da. Sonra "yaw yine kandırıldık" derler çıkarlar işin içinden
Yani İsrail Erdoğanı destekliyor diyorsun. Olabilir neden olmasın bu ülkeye Erdodan kadar kimse zarar verememiştir cumhuriyet tarihinde.
akp yi gördük tanıdık. ahlak maneviyatı sıfıra indirenlerden herşey beklenir. bu sefer meral akşener
kafaniza akp liler kadar tas dussun insaAllah birinis fetocu teroru biriniz pkk terorusunuz Allah dogrunun yardimcisidir 25 haziranda birileri orfa yrrinden catliyacaklar.
"pespaye tezviratlar malumunuz." Yav aga bu arkadaşlara Türkçe öğretmek lazım ne bu ifade şimdi?
Yani İP -Meral ,Fötö ilşkisini bal gibi biliyorsunuz şimdiden kılıfmı arıyorsunuz.Koray Aydının dediği gibi Fetö her yerde Merali desteklemiştir.Yurtta Sulh Cihanda sulh-Cihanda Sulh,Yurtta sulh..
akp li arkadas gorun artik 2002 deki parnizden eser kalmamis ya daha napmasi gerekiyor bu akp nin iste girin tek bakin milletvekili adaylarina birtane namuslu adam yok artik uyanin bu parti sizin kafanizdakinden cok farkli
önceden tedbir alıyorlar... metalin fetocu olduğunu bilmeyen yoktur...
şandıkta öyle bir mühür başacağız ki ne meraliniz kalacak ne inceniz tarihin çöplüğüne gidecekşiniz vekil bile olamayacaklar iştediğiniz kadar parlatın halk kimin kimle ilişkili olduğunu çok iyi biliyor ben başbakan olacam yurtta şulh değil mi işrail erdoğana çalışacak öylemi zeka tutulmaşımı yaşıyorşunuz
müslüman türk sancağı altında yaşayan her birey her şeyden bir haberdardır. müslüman türk ulusunun aklı yerinde ve haberdardır müslüman türk ulusu kime inanacağını kime oy vereceğini çok iyi analız eden bir toplumdur. müslüman türk ulusu kendi göbeğıni kendi keser müslüman türk ulusu fetoşun çoçuklarını çok iyi analiz eden bir toplumdur. müslüman türk ulusu bayrağını sancağını toprağını namusu ve şerefi için elinden geleni canı pahasına ortaya koyan bir toplumdur. müslüman türk ulusu türkiyemizi kim daha basiretli akıllı düşmanlarını bilen kişi seçmesinide bilen bir toplumdur. hayırlı cumalar.
Diğer Haberler
Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Tunceli'de hain tuzak! 1 asker yaralı

Tunceli'de hain tuzak! 1 asker yaralı

Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!

Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!

Kızların farkında olmadan sokak ortasında hırsızlık yaptı!

Kızların farkında olmadan sokak ortasında hırsızlık yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.