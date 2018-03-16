Meral Akşener'den Kartal Pençesi...

Enver ALAS - Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Demokrasi Meydanı'nda partisinin düzenlediği 'Anlat Hemşehrim, Dertleşelim' etkinliğine katıldı. Programının ardından Beşiktaş Çarşısı'na geçen Akşener, beraberindeki partililerle birlikte Kartal Heykeli önünde basın mensuplarına 'kartal pençesi' pozu verdi. Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın atkısını takan Akşener'in davetli olduğu bir kafede karikatürist Bahadır Boysal tarafından kara kalem resmi yapıldı.

Bir yandan karikatürü yapılan Akşener diğer yandan kendisini takip eden basın mensuplarıyla sohbet etti, sorularını yanıtladı. Sinirlendiği bir karikatürü olup olmadığıyla ilgili bir soruya "hayır" yanıtını veren Akşener, mizahı ve karikatürü hep sevdiğini açıkladı. Mizahın önemine vurgu yapan Akşener, "Mizah ve karikatür bir zeka işidir. Eleştirinin içine mizahı gömdüğün zaman mükemmel olur" diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI' HAKKINDA

'Cumhur ittifakı' ile ilgili bir soru üzerine Meral Akşener şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'ı bu kadar acele bu işlere iten o korku nedir? Bunun anlamı, çekmecedeki anket sonuçlarıdır. Çıkar kardeşim, paylaş. Sen de rahatla herkes rahatlasın. Siyasi partiler elbette ki yan yana gelebilirler. 'Vay efendim siz niye yan yana geliyorsunuz' deme hakkı kimsenin yok. Burada itiraz edilen saygısızlık şudur; kendileri kurdular, niye kurdunuz diyen yok. Ama 'biz yerli ve milliyiz, siz hainsiniz' hakkın ve haddin mi? Böyle bir durum olamaz. İtirazımız buradaki saygısızlığadır."