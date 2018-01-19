Meral Akşener'den silahlı kamp iddiasına yeni açıklama!

Silahlı kamp iddialarıyla ilgili soruşturma başlatan Başsavcılık, bu konuda açıklamalar yapan Akşener’i bilgisine başvurmak üzere davet etti. Akşener, Sözcü gazetesinde yayımlanan “Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğu” iddiasını soran savcılığa özetle şu bilgileri verdi:

FOTOĞRAFLARI GÖSTERDİLER

"Şu andaki İçişleri Bakanı, Demokrat Parti’nin önceki genel başkanı da olduğu için ona iletilmek üzere bana zaman zaman önemli bilgileri getirirler. Daha önce kamuda çalıştığı için ismini açıklayamayacağım birisi Tokat kırsalında sivil şahıslara silahlı eğitim verildiği iddiasıyla bana fotoğraflar gösterdi. O fotoğrafların Tokat kırsalında sivillere silahlı eğitim verilen kamplara ait olduğunu belirtmişti. Fotoğrafları bana bırakmadan kendisi geri götürdü. Sosyal medyada da eli silahlı sivil kişilere ait görüntüleri zaman zaman gördüğüm için bu silahlı eğitim verilen kamp bilgisi de bana ulaşınca bu bilgileri iktidar partisinde önemli birkaç isme ulaştırdım."

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