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Meral Akşener'den silahlı kamp iddiasına yeni açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 02:53 | Son Güncelleme 1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğu” iddiasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na “İsmini açıklayamayacağım birisi, Tokat kırsalında sivil şahıslara silahlı eğitim verildiği iddiasıyla bana fotoğraflar gösterdi” dedi.

Meral Akşener'den silahlı kamp iddiasına yeni açıklama!

Silahlı kamp iddialarıyla ilgili soruşturma başlatan Başsavcılık, bu konuda açıklamalar yapan Akşener’i bilgisine başvurmak üzere davet etti. Akşener, Sözcü gazetesinde yayımlanan “Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğu” iddiasını soran savcılığa özetle şu bilgileri verdi:

FOTOĞRAFLARI GÖSTERDİLER

"Şu andaki İçişleri Bakanı, Demokrat Parti’nin önceki genel başkanı da olduğu için ona iletilmek üzere bana zaman zaman önemli bilgileri getirirler. Daha önce kamuda çalıştığı için ismini açıklayamayacağım birisi Tokat kırsalında sivil şahıslara silahlı eğitim verildiği iddiasıyla bana fotoğraflar gösterdi. O fotoğrafların Tokat kırsalında sivillere silahlı eğitim verilen kamplara ait olduğunu belirtmişti. Fotoğrafları bana bırakmadan kendisi geri götürdü. Sosyal medyada da eli silahlı sivil kişilere ait görüntüleri zaman zaman gördüğüm için bu silahlı eğitim verilen kamp bilgisi de bana ulaşınca bu bilgileri iktidar partisinde önemli birkaç isme ulaştırdım."

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Konya Meral Akşener İYİ parti silahlı eğitim kampları

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Dedikodularla algımı yaratacaksın çaylak sen ne biçim insansın bide iç işleri bakanlığı yaptın.o ne demek öyle birisi bana resimler gösterdi de bana vermedi diyor meral hanım belkide seni keklediler.çocuk bile olsa senin yaptığın hayali kampları /varsa tabi/inanmaz.inanki seni açığa çıkarmışlar,akıllı ol eğer siyaset yapacaksan delikanlı gibi harbi yapmaya çalış.onun bunun dolmuşuna binme.
Şimdi bu kadın Türkiye'de siyaset mi yapacak. Sadece keMAL gibi mirası olan bir parti ile barajı geçebilir. Yoksa boş
sen ne masallar yazıyorsun arkadaş iddia makamı iddiasını ispatlamakla mükelleftir iddia ediyorum ama ispatlayamayacağım demekte ne manaya geliyor seninkide keMal gibi çamur at izi kalsın hesabı...
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