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"Meral Akşener'in görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 19:03 | Son Güncelleme

DP Genel Başkanı, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal: - "Ben Sayın Meral Akşener'in görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum. Kendi düşüncem olarak da bırakmaması gerektiğini ifade etmek isterim"

AFYONKARAHİSAR (AA) - DP Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Ben sayın Meral Akşener'in görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum. Kendi düşüncem olarak da bırakmaması gerektiğini ifade etmek isterim." dedi.

Afyonkarahisar'da bulunan Uysal, Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Adnan Şenel'i ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ziyaret sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultay kararı alıp, "genel başkanlığa aday olmayacağını" açıklamasının hatırlatılması üzerine, Genel Başkanı Akşener ile parti yetkililerinin, bu konuda gerekli açıklamaları yaptığını söyledi.

Türkiye'de rekabete açık bir seçim iklimi oluşmasında cumhurbaşkanı adaylarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun önemli payı olduğunu dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

"Bu açıdan bu kadar insanın teveccühünü kazanmış bir lider olarak, konjonktürel birtakım dalgalanmalarla değil, milletimizin önündeki iddiamızın yerli yerinde durup durmadığıyla alakalıdır bizim duruşumuz. O açıdan ben hiçbir şekilde görevinden ayrılmasını açıkçası hiç beklemiyorum. Ümit de etmiyorum."

- "Görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum"

Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün değerlendirmeler yapılır ve çizgiler içerisinde partiler genel kurullarını yapar. Ben milletimizin de İYİ Parti teşkilatlarının da bu kadar teveccüh gösterdiği sayın Meral Akşener'in görevi bırakmaması hususunda kararlılığını büyük bir memnuniyet içerisinde görüyorum. Ben sayın Meral Akşener'in görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum. Kendi düşüncem olarak da bırakmaması gerektiğini ifade etmek isterim."

Uysal'a, ziyarette DP Afyonkarahisar İl Başkanı Gürcan Şensoy ile İYİ Parti Afyonkarahisar Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

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DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal İYİ parti Kurultay

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