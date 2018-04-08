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Meram Gençlik ailesi büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 11:39 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Meram Gençlik Meclisinde, yeni katılan üyelerle tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.Gerçekleştirdiği organizasyonlarla farkındalık oluşturan Meram Gençlik Meclisinde yeni katılan üyelerle tanıtım toplantısı düzenlendi.

Meram Gençlik ailesi büyüyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Meram Gençlik Meclisinde, yeni katılan üyelerle tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Gerçekleştirdiği organizasyonlarla farkındalık oluşturan Meram Gençlik Meclisinde yeni katılan üyelerle tanıtım toplantısı düzenlendi. Programda, daha önce yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilirken, Meram Gençlik Meclisi ile ilgili merak edilen sorular cevaplandı.

“Farklı alanlarda farkındalık oluşturuyoruz”
Meram Gençlik Meclisi Başkanı Sergen Gör, 19 Mayıs 2015 gibi anlamlı bir günde Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’nun destekleri ile Gençlik Meclisinin kurulduğunu belirtirken, “O günden bu yana sosyal, kültürel, sağlık, spor, ARGE, çevre, kent alanlarında farklı projelerle farkındalık oluşturmaya çalıştık. Gerçekleştirdiğimiz yüzlerce proje herkes tarafından büyük ilgi gördü. Üstadın deyişiyle, ‘Zaman bendedir ve mekan bana emanettir’ şuurundan kopmayarak vatanına, milletine, bayrağına ve devletine bağlılık duygusuyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Çıktığımız bu yolda her zaman yanımızda olan Meram Belediye Başkanımız Fatma Toru hanımefendiye ve bizimle beraber olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Programın devamında Sağlık ve Spor Komisyonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Komisyonu, Kültür-Sanat Komisyonu, Basın Yayın ve Organizasyon Komisyonu, Çevre ve Kent Komisyonu, ARGE ve Eğitim Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu ve İnsan Kaynakları Komisyonu Başkanları, katılımcılara gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Meram Gençlik ailesi büyüyor

Meram Gençlik ailesi büyüyor

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