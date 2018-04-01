Meram’a örnek cami

Konya Meram Belediyesi tarafından Dedekorkut Mahallesi Şehit Erol Olçok Parkı yanındaki butik caminin inşaatı hızla yükseliyor.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Dedekorkut Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerinde yapımı devam eden caminin inşaat çalışmalarını denetledi. Meram bölgesinde halkın ihtiyaç duyduğu sosyal donatılar, yeşil alan çalışmaları ve spor merkezleriyle birlikte yatırımların hızla devam ettiğini belirten Başkan Toru, “2017 yılında açılışını yaptığımız Şehit Erol Olçok Parkının yanına bir cami yapılması noktasında halkımızın talepleri vardı. Bu istekleri dikkate alarak belediye olarak camiyi projelendirdik ve ihalesini yaptık. Şu anda cami inşaatı hızla yükseliyor. 1170 metrekare arsa alanı üzerinde yapımı devam eden caminin inşaat alanı ise 550 metrekare. Geleneksel mimarimize uygun bir cami olacak. İnşallah bu yıl içerisinde 9’uncu, 10’uncu ayda da camimizin açılışını yapmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlara vesile olsun” dedi.

Dedekorkut Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerinde halkın talepleri doğrultusunda projelendiren ve yapımı devam eden cami; bodrum, zemin ve mahfil katı ile birlikte 500 kişilik ibadet alanına sahip.