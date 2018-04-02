Meram’da kaçak yapılar yıkılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Çayırbağı Mahallesi, Antalya Çevreyolu çevresinde kafa parselleri yapılan alanlarda yapılan çalışmalar sonucunda, ruhsatsız olarak yapılan yapılar yıkıldı.

Meram Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı kontrol ekipleri, ilçe genelindeki kaçak yapı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, “İnşaat ruhsatı alınmadan yapımına başlanan yapılar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilmekte, inşaat ruhsatı olmayan yapılar hemen yıkılmaktadır. İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddelerine göre ruhsatsız, proje ve eklerine aykırı (kaçak inşaat) yapılar önce Yap Tatil Zaptı tanzim edilerek mühürlenmekte ve idari para cezası uygulanmaktadır. İdari para cezası uygulanan yapı sahibi hakkında, Cumhuriyet Savcılığına, ruhsatsız yapı (kaçak inşaat) yapması nedeni ile Türk Ceza Kanununun 184. maddesine göre 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması için suç duyurusunda bulunulmaktadır. Cumhuriyet Savcılığı, kaçak yapı ile ilgili dava açmakta ve yapı sahibi hakkında hapis cezası verilmektedir. Kaçak inşaat sahibine zabıt tanzim edildikten sonra, yapıyı ruhsatlandırması için bir ay süre verilmektedir. Verilen süre sonunda ruhsatlandırılmaması veya yıkılmaması halinde Meram Belediyesi Encümeni tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine göre yıkım kararı alınıp yıkılmakta ve yıkım ücreti yapı sahibinden yüzde 20 fazlası ile tahsil edilmektedir” denildi.