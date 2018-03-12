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Meram’da mahalle sayısı 69’a düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:57 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Meclisi’nin kararı ve Konya Valiliğinin onayıyla birlikte 2019’da yapılacak mahalli idare seçimleriyle birlikte Meram ilçesindeki mahalle sayısı 115’ten 69’a iniyor.Mahalle sınırlarıyla ilgili Meram Belediye Meclis Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, Meclis Üyeleri ve Muhtarlar katıldı.Göreve geldiklerinde öncelikli olarak imar ve mülkiyet sorunlarının çözümü için imar planlama çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Meram’ın gelişimine yönelik olarak imar düzenlemeleri noktasında önemli talepler vardı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Meclisi’nin kararı ve Konya Valiliğinin onayıyla birlikte 2019’da yapılacak mahalli idare seçimleriyle birlikte Meram ilçesindeki mahalle sayısı 115’ten 69’a iniyor.
Mahalle sınırlarıyla ilgili Meram Belediye Meclis Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, Meclis Üyeleri ve Muhtarlar katıldı.
Göreve geldiklerinde öncelikli olarak imar ve mülkiyet sorunlarının çözümü için imar planlama çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Meram’ın gelişimine yönelik olarak imar düzenlemeleri noktasında önemli talepler vardı. Yaklaşık 50 milyon metrekarelik alanda imar planı revizyonu yaptığımız mahalle sayısı 60’a ulaştı. Özellikle şehrimizi kuzeyden güneye, doğudan batıya bağlayacak planlarda yeni ana arterlerin oluşumu da planlandı” dedi.

“Mahalle sınırlarındaki değişiklik zorunlu hale geldi”
Yeni imar planıyla birlikte mahalle sınırlarının birleştirilmesi ihtiyacının hasıl olduğunu dile getiren Başkan Toru, “Mahallelerimizin daha düzenli hizmet alabilmesi veyahut da kamu yatırımlarının hizmet planlaması yapılırken daha adilane yapılabilmesi adına mahalle sınırlarımızda bir takım düzenlemeler olması zorunluluk haline geldi. Birleştirmelerde mevcuttaki imar planları, yollar, ulaşım aksları, nüfus vb. pek çok kriter değerlendirildi. Birleşen mahallelerin yeni isimleri noktasında; şehir hafızasının korunması, tarihi isimlerin yaşatılması adına büyük titizlik gösterildi” diye konuştu.

“Yeni mahalle sınırlarımız hayırlı olsun”
Zeytin Dalı Harekatı’nda devletimizin bekası için kahramanca mücadele eden Mehmetçiklere muzafferiyet dileyerek konuşmasına başlayan
Meram Kaymakamı Resul Çelik de, “Bazen bölgesel bazen da genel manada toplantılar vesilesiyle muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Bu organizasyonu düzenleyen belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Güvenlik ve halk toplantılarımız devam ediyor. Bunun yanında önemli kararlar alacağımız veya önemli yatırımlarla ilgili konuları görüşeceğimiz zamanda da bütün mahalle muhtarlarımızı davet ederek toplantılar düzenliyoruz. Mahalle sınırlarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da, “Teşkilat çalışmaları açısından da vazgeçilmez bir ihtiyaç olan mahalle sınırlarının yeniden belirlenmesi ve mahalle birleşmeleriyle ilgili genel bir bilgilendirme için bu toplantı yapılıyor. Toplantımıza katılan tüm mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmalardan sonra yeni mahalle sınırlarıyla ilgili sunum yapıldı.
Meram Belediye Meclisi’nin kararı Konya Valiliği’nin onayıyla birlikte Meram’daki mahalle sayısı 2019’da yapılacak mahalli seçimlerle birlikte 115’den 69’a inecek.

Meram’da mahalle sayısı 69’a düştü

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Meram’da mahalle sayısı 69’a düştü

Meram’da mahalle sayısı 69’a düştü
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Meram’da mahalle sayısı 69’a düştü

Meram’da mahalle sayısı 69’a düştü
3 / 6

Meram’da mahalle sayısı 69’a düştü

Meram’da mahalle sayısı 69’a düştü
4 / 6

Meram’da mahalle sayısı 69’a düştü

Meram’da mahalle sayısı 69’a düştü
5 / 6

Meram’da mahalle sayısı 69’a düştü

Meram’da mahalle sayısı 69’a düştü
6 / 6

Meram’da mahalle sayısı 69’a düştü

Meram’da mahalle sayısı 69’a düştü
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